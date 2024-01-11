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美代表團選後將訪台 中國外交部3度跳針稱：不得以任何形式介選

民進黨支持者11日參加總統候選人賴清德的造勢活動。（歐新社）

民進黨支持者11日參加總統候選人賴清德的造勢活動。（歐新社）

2024/01/11 23:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國《金融時報》11日披露，美國總統拜登計畫在台灣總統大選後，派遣高階代表團訪問台灣。對此，中國外交部發言人毛寧11日表示，反對美台任何形式官方往來，並3度說「不得以任何形式介入台灣地區選舉」。

中國外交部11日例行記者會上，路透記者問到白宮將派團訪台之事，以及美方稱反對任何干涉台灣選舉的行動，部分報導指美方這種說法，是對中國的一種警告。對此，外交部發言人毛寧重申，中國在台灣問題上的一貫說法，並表示堅決反對美台展開任何形式的官方往來。

毛寧呼籲美國，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重、妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，「不得以任何形式介入台灣地區選舉，避免給中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害」。

針對第二個問題，毛寧又重申台灣問題是中國內政、「台灣地區選舉是中國地方事務」，不容任何外部干涉，「美方公然對台灣地區選舉說三道四，中方表示強烈不滿和堅決反對」。

她強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第1條不可逾越的紅線，敦促美方恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定，以實際行動兌現美國領導人所作承諾，停止以任何方式介入台灣地區選舉，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權、安全和領土完整。

接著，彭博記者又追問同一件事，毛寧再度複述同一套說法，表示「中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來」。

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