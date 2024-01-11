拜登擬選後派代表團訪台 美國官員：符慣例

拜登政府擬選後派代表團訪台。圖為美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson，右）9日下午會晤我國駐美代表俞大㵢（左）。（美聯社）

2024/01/11 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網《CNN》10日報導，白宮密切關注台灣大選。據高層官員稱，本週台灣大選後，拜登總統將派遣一個包括美國前高層官員在內的非正式代表團前往台灣。

報導中說，在拜登尋求穩定美中關係之際，該代表團有可能引發中國的憤怒，不過美國官員強調，此舉符合台灣選舉後，前高層官員訪台的長期做法。

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官員表示，截至美國當地時間10日晚間，代表團的具體名單仍在確定中。

《CNN》報導，台灣13日舉行總統大選，美國已經針對中國可能的干預，與台北官員進行了接觸。儘管如此，一位高層美國政府官員表示，白宮對台灣的民主進程仍然「充滿信心」，無論獲勝者如何，美國都將堅持對台灣的長期政策。

這位高層政府官員表示，隨後派往台灣的美國非正式代表團，將傳達美國與台灣關係的重要性，並重申華盛頓的「一個中國」政策。

這並不是拜登或歷任美國總統第一次派出由前高層官員組成的非正式代表團訪問台灣。先前的代表團成員包括前內閣部長、前副國務卿、前國家安全顧問、前助理部長、前國會議員、前州長、前參謀長聯席會議主席和前白宮幕僚長。

報導中說，由於對台政策複雜，拜登不會派出由現任官員組成的官方代表團。

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