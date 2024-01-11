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不等匈牙利批准「入約」 瑞典宣布向拉脫維亞派遣地面作戰部隊

瑞典宣布向拉脫維亞派遣地面作戰部隊。（法新社）

瑞典宣布向拉脫維亞派遣地面作戰部隊。（法新社）

2024/01/11 16:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國《新聞週刊》（Newsweek）9日報導，瑞典已經承諾派遣「地面作戰部隊」，參加沿俄羅斯邊境的北約行動。瑞典尚未加入北約，仍在等待匈牙利和土耳其的批准。

據報導，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）強調，瑞典不會坐等土耳其和匈牙利國會批准其「入約」申請，將派遣本國部隊到拉脫維亞參加在北約東區邊界的行動。

克里斯特森說：「俄羅斯的威脅、虛假訊息和網路攻擊，企圖破壞整個歐洲的穩定。」

他說：「去年，除了參與北約的海空中警戒任務和加強歐洲防空合作外，我宣布瑞典準備為保衛波羅的海國家提供地面作戰部隊。今天，我可以向大家報告，政府打算向拉脫維亞由加拿大領導的部隊提供一個減編的營。」

報導稱，目前還不清楚這支瑞典部隊的規模和武裝情況。瑞典《每日新聞》報援引軍方消息人士的話報導，該部隊將由大約800名士兵和裝甲車輛組成，可能還有豹式（Leopard）戰車。瑞典陸軍管理層計劃該部隊於2025年初抵達拉脫維亞。

報導稱，這支瑞典部隊將加入由加拿大領導的北約加強型前沿駐軍戰鬥群，這是4個位於愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭的戰鬥群之一，旨在成為抵禦未來俄羅斯對波羅的海國家地面入侵的第一道防線。

拉脫維亞國防部長史普魯茲（Andris Sprūds）表示，這對拉脫維亞來說是個好消息，因為北約部隊的存在，對拉脫維亞的安全非常重要。

土耳其國會外交事務委員會上月底批准瑞典加入北約的申請，這是在拖延19個月後，向擴大北約這個西方國家集團邁出的關鍵一步。下一步將是在國會全會進行表決。

美國國務卿布林肯上週表示，土耳其很可能在未來幾週批准瑞典加入北約申請，這代表令華府及其盟國受挫的爭端即將結束。

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