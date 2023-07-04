芬、瑞入北約添新領土設施 歐洲制俄防禦體系邁一大步

芬蘭在瑞典邊境托尼奧地區周邊的鐵路電氣化工程明年完工後，將使北約盟國更容易從大西洋對岸向芬蘭與俄羅斯邊境派遣增援部隊和裝備。（路透檔案照）

2023/07/04 06:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕路透引述外交官、軍事和安全專家看法指出，隨著芬蘭3月成為北大西洋公約組織（NATO）一份子、瑞典希望盡快加入，北約的新北方領土和基礎設施，提供北約箝制俄羅斯，以及將整個西歐及北歐地區視為一個整體的空前機會。

報導提到，芬蘭在瑞典邊境托尼奧（Tornio）地區周圍的鐵路電氣化改建，就是一個例子。這是連接瑞典和芬蘭的唯一鐵路線，這項改建計畫原本是為了方便當地人搭夜車到瑞典首都斯德哥爾摩，但在俄羅斯入侵烏克蘭之後，一切都改變了。

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這項鐵路工程明年完工後，將使北約盟國更容易從大西洋對岸向芬蘭與俄羅斯邊境的凱米耶爾維（Kemijärvi）派遣增援部隊和裝備，當地距離俄羅斯邊境約1小時車程，距離科拉半島摩爾曼斯克附近的俄羅斯核堡壘和軍事基地也只有7小時車程。芬蘭國際事務研究所（FIIA）收集的數據顯示，俄羅斯在那裡部署北方艦隊所屬的27艘潛艦、40多艘戰艦、約80架戰機，以及核彈頭和飛彈庫存。

報導指出，在與北約發生軍事衝突時，北方艦隊的主要任務是確保巴倫支海的控制權，並阻止船隻通過格陵蘭、冰島和英國之間的水域，將增援部隊從北美運送到歐洲。如今芬蘭可助北約一臂之力，抵禦這種威脅。

此外，瑞典加入北約後，可強化北約在波羅的海的制海權。到了2028年，瑞典的貢獻將包括在該海域部署新一代潛艦。瑞典第一潛艦分隊指揮官林登（Fredrik Linden）表示，這將在保護脆弱的海底基礎設施和維護通道方面，發揮重大作用。他告訴路透：「有了5艘潛艦，我們就可以關閉波羅的海。」

兩項事態發展都表明，擴大的北約將重塑歐洲安全版圖，從南部的波羅的海到北歐地區，形成北約的綜合作戰區。北約轉型司令部領導芬蘭軍事融入北約工作小組主席的莫斯（Michael Maus）中校強調，對北約來說，現在將整個北部地區視為一個整體，非常重要，「與（現有的）北約國家挪威和丹麥一起，現在我們有了一個完整的集團。考慮到潛在的防禦計畫，現在將其視為一個整體區域，對我們來說是向前邁出一大步。」

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