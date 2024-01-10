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老化趨勢難擋！南韓70歲以上人口達631萬 比20至29歲年輕人還多

根據南韓《2023年末居民登記人口統計》報告，南韓70歲以上人口於2023年首次超過20歲到29歲人口，圖為首爾街道。（彭博）

根據南韓《2023年末居民登記人口統計》報告，南韓70歲以上人口於2023年首次超過20歲到29歲人口，圖為首爾街道。（彭博）

2024/01/10 15:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人口老化嚴重，根據南韓行政安全部最新發布的《2023年末居民登記人口統計》報告顯示，南韓70歲以上人口達631萬9402萬人，首次超過20歲到29歲人口，目前南韓20歲到29歲人口僅619萬7486人，比70歲以上人口還少12萬1916人。65歲以上人口為973萬人，占總人口19%，估計2025年將突破20%，南韓明年恐正式進入「超高齡社會」。

根據《韓聯社》報導，至2022年時，南韓70歲以上人口從未超越20歲29歲人口過，2022年南韓70歲以上人口約608萬人；20歲至29歲人口約為641萬人。但2023年統計，南韓70歲以上人口增加23萬人，20歲至29歲則減少22萬人，導致70歲以上人口在2023年反超20歲到29歲人口。

《韓聯社》指出，2023年南韓65歲以上人口增加超過46萬人，總人數達973萬人，占總人口19%，老年人口比例在2015年時才13.2%，2020年達16.4%、2022年達18%，依照速度推算，南韓2025年將進入「超高齡社會」，65歲以上老年人口占總人口比例超過20%。此外，南韓6歲人口，2023年僅有36萬4740人，為有相關紀錄以來，首次低於40萬人口大關。

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