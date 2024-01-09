台灣大選前夕 王毅稱美中關係「止跌回穩」

中國外長王毅。（法新社）

2024/01/09 21:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年來，美中關係因台灣、南海等一系列問題而變得緊張，在台灣即將於13日舉行總統大選前夕，中國外長王毅9日聲稱，美中關係已「止跌回穩」。

北京和華盛頓在科技、貿易到人權等議題，以及台灣緊張局勢和南海主權爭議等熱點問題上嚴重分歧。不過《路透》9日報導，外界普遍認為，中國國家主席習近平和美國總統拜登，去年11月在舊金山舉行的峰會有助緩和緊張局勢。

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王毅在北京釣魚台國賓館發表談話時，坦言美中兩國關係在2023年初「遭遇嚴重的困難」。王毅說，北京表達了其嚴正立場，要求美國改變對中國的誤解，並回歸到理性務實的對中政策。他補充說，「經過一番努力後，兩國已重建起溝通和對話，雙邊關係止跌回穩」。

王毅5日出席紀念中美建交45週年招待會時，也對美中關係提出「落實好兩國元首重要共識」的三點主張，包括堅持相互尊重、堅持和平共處、堅持合作共贏。

美國之音（VOA）分析，王毅的樂觀評估，掩蓋了這兩個大國間持續緊張的一些關鍵因素。身為美中之間主要歧異點的台灣，將在本週舉行總統大選。

報導中提到，北京一直聲稱台灣是其領土的一部分，而且不排除以武力奪取台灣；與此同時，美國則是台灣的主要安全支持者，並警告中國不要對實施民主制度的台灣，採取侵略性行動。

此外，中國中聯部長劉建超8日在紐約出席美中關係專題座談時說，兩國要共同「樹立正確認知，有效管控分歧」及「促進人文交流」；美方代表則表示，希望雙方「一點一點地消除」兩國關係中的障礙。

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