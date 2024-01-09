中國商務部「研究中止」ECFA關稅減讓 學者：警告意味濃厚

中國商務部今（9）日表示，正在進一步研究中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）對台關稅減讓的早收清單，影響範圍將擴及農漁、機械、汽車零件與紡織產品。（彭博）

2024/01/09 21:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國商務部今（9）日表示，正在進一步研究中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）對台關稅減讓的早收清單，影響範圍將擴及農漁、機械、汽車零件與紡織產品；學者分析，中國警告意味濃厚，在警告選民如果票投民進黨，ECFA中止的範圍會擴大，同時也是在警告賴清德。

該項聲明是以回答中共官媒《央視》的詢問形式發表，中國商務部發言人指出，根據中國國務院去年12月21日公告，自2024年1月1日起，中方已對原產於「台灣地區」的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

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中國商務部更嚴厲嗆聲說，「自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任」。

該聲明表示，「目前有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施」。

對此，新台灣國策智庫諮詢委員王智盛受訪表示，中國在選前倒數幾天說要進「研究中止」相關品項的關稅減讓，明顯是在施壓與恐嚇台灣選民，在警告選民如果票投民進黨，ECFA中止的範圍會更擴大，同時也是恫嚇特定產業的選民，中國警告意味濃厚。

王智盛分析，中共同時也在對可能選舉結果，祭出先期性制約壓力。中共內部一定有對台灣選舉可能結果進行評估，可能預估「三腳督」情形下，賴清德勝算比較高，所以中共預先劃下紅線，在警告民進黨總統候選人賴清德，即便你1月13日當選，若不好好處理兩岸問題，沒有達到中方要求或釋出善意，屆時就不客氣了，可能會擴大中止ECFA品項。

王智盛研判，中共應該不會在這3天就讓「研究」中止變成「實現」中止，因為中共當局考量到選後的遊戲規則，若選前直接進一步中止，恫嚇選票效果會下降，中國商務部選在此時丟出這個聲明，主要還是介選恫嚇，警告選後要如何。

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