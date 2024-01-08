以色列空襲黎巴嫩南部 傳真主黨高階指揮官被殺
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕以色列今（8）日對黎巴嫩南部地區發動空襲，據黎巴嫩方面消息人士透露，武裝團體真主黨（Hezbollah）旗下拉德萬部隊（Radwan force）的一名高階指揮官，在這場空襲中被殺害。
《法新社》報導，一名要求匿名的消息人士表示，該名高階指揮官在「一場以色列於（黎巴嫩）南部針對他車輛的空襲中遇害」。
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消息人士補充說，這名指揮官「在管理真主黨於南部的行動中扮演著領導角色」且先前也在真主黨中擔任過其他要職。
《路透》則在報導中引述指出，這名身亡的指揮官是塔維爾（Wissam al-Tawil），為拉德萬特種部隊的一名副隊長，他與一名真主黨成員在黎巴嫩南部村莊邁季代塞爾姆（Majdal Selm）遭遇以色列空襲，在車上遇難。
一名消息人士對《路透》表示：「這是一場慘痛的打擊。」另一名消息人士則說：「情勢現在會開始加劇。」
Wissam al-Tawil, known as Jawad, a key Hezbollah area commander, was reportedly killed in an Israeli strike in Khirbat Salem, Lebanon.— Islamic Defense Analysis （@Islam_Observer_） January 8, 2024
Jawad, a reportedly significant figure within Hezbollah, played a pivotal role in the organization's operations southern Lebanon.
Source: Reuters pic.twitter.com/tLcFs6WyFp