以色列空襲黎巴嫩南部 傳真主黨高階指揮官被殺

〔即時新聞/綜合報導〕以色列今(8)日對黎巴嫩南部地區發動空襲,據黎巴嫩方面消息人士透露,武裝團體真主黨(Hezbollah)旗下拉德萬部隊(Radwan force)的一名高階指揮官,在這場空襲中被殺害。

《法新社》報導,一名要求匿名的消息人士表示,該名高階指揮官在「一場以色列於(黎巴嫩)南部針對他車輛的空襲中遇害」。

消息人士補充說,這名指揮官「在管理真主黨於南部的行動中扮演著領導角色」且先前也在真主黨中擔任過其他要職。

《路透》則在報導中引述指出,這名身亡的指揮官是塔維爾(Wissam al-Tawil),為拉德萬特種部隊的一名副隊長,他與一名真主黨成員在黎巴嫩南部村莊邁季代塞爾姆(Majdal Selm)遭遇以色列空襲,在車上遇難。

一名消息人士對《路透》表示:「這是一場慘痛的打擊。」另一名消息人士則說:「情勢現在會開始加劇。」

