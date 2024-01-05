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「貓王」再現！ 沉浸式體驗《貓王進化論》11月倫敦登場

沉浸式舞台秀《貓王進化論》將於11月在倫敦登場。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

沉浸式舞台秀《貓王進化論》將於11月在倫敦登場。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2024/01/05 10:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國數位娛樂公司「Layered Reality」近日宣布將於11月在倫敦推出《貓王進化論》（Elvis Evolution）沉浸式舞台秀。此次舞台秀將結合全息投影及AI技術，讓粉絲能再一睹貓王（Elvis Presley）風采。

綜合外媒報導，「Layered Reality」將此次《貓王進化論》稱之為一場結合AI技術、擴增實境、戲劇、全息投影的大型新秀，「真人大小的貓王將會以全息投影的方式與大家見面，並表演其最具代表性的歌曲及舞蹈。此次演出將模糊現實與幻想之間的界線，不只貓王的元老級粉絲們可以期待這獨一無二的體驗，全新一代的粉絲也可以趁機一睹貓王現場表演的震撼效果」。此外，該演出結束後，觀眾還能前往貓王主題餐廳酒吧享受演出結束後的狂歡派對，繼續沉浸在貓王的音樂中。

據報導，《貓王進化論》在倫敦演出完畢後，也將前進拉斯維加斯、柏林和東京等地。「Layered Reality」創辦人兼執行長麥吉尼斯（Andrew McGuinness）表示，《貓王進化論》是一次向音樂界傳奇的致敬，「這將是一次難忘的體驗，世界各地的貓王粉絲都將藉由此次體驗走進貓王的世界」。

據悉，「Layered Reality」是一間專門從事沉浸式體驗的英國數位娛樂公司，該公司旗下知名作品還包括偉恩（Jeff Wayne）的《世界大戰》和歷史事件《火藥陰謀》的沉浸式體驗秀。

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