看醫生免去醫院！ 美國2024將推出「人工智能醫療辦公室」

美國1家醫療科技公司預計將於2024年推出「人工智能醫療辦公室」。（圖截自YouTube「Forward」）

2023/12/09 13:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國醫療科技公司「FORWARD」近日正式向大眾公開他們預計將於2024年推出的人工智能醫療辦公室「CarePod」的計畫，並預估將在未來徹底改變醫療產業。

根據《紐約郵報》報導，「FORWARD」稱「CarePod」將會為用戶提供隨時隨地的糖尿病、高血壓、憂鬱和焦慮等疾病的篩檢，並在檢查過後將報告傳送至1款公司目前仍在設計階段的應用程式「Health Apps」中，讓用戶只需花99美金的月費便能隨時能掌握自己的健康狀況。

請繼續往下閱讀...

「FORWARD」創辦人兼執行長奧恩（Adrian Aoun）也在訪問中說明這間人工智能辦公室會如何運作，「假設用戶選擇了身體掃描功能，那麼這台機器就會在用戶站穩後讓他旋轉一圈，同時讀取所有相關數據，隨後在螢幕上顯示這些數據並向用戶進行說明」。

奧恩也提到這間辦公室還配有抽血功能並在進行親身試驗後表示，「整個抽血過程都沒有針。它是透過一個微小的真空空間，用毛細血管抽血的方式從患者手臂中吸取少量血液，且它帶來的不適感是微乎其微的」。

目前該公司預計在2024年將「CarePod」安置在加州的沙加緬度、亞利桑那州的錢德勒和芝加哥的威利斯大廈中，並會在經過一段時間的市場測試後將其版圖擴張至舊金山灣區、紐約和費城等地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法