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全球首例！北極熊感染H5N1禽流感身亡 疑吃到病鳥枉死

阿拉斯加北極熊感染H5N1禽流感死亡。示意圖，非新聞當事熊。（歐新社檔案照）

阿拉斯加北極熊感染H5N1禽流感死亡。示意圖，非新聞當事熊。（歐新社檔案照）

2024/01/03 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》2日報導，美國阿拉斯加州一隻北極熊感染H5N1禽流感死亡，據信是全球首宗北極熊因禽流感致死的個案，這隻北極熊可能因吞食染疫禽鳥而枉送性命。

報導引述阿拉斯加環境保護部說法稱，去年11月在阿拉斯加最北端居住點之一的烏特恰維克（Utqiagvik）附近，發現一隻北極熊死亡，經檢測證實感染H5N1禽流感。

阿拉斯加州獸醫格拉赫博士（Bob Gerlach）告訴《阿拉斯加燈塔報》（ Alaska Beacon），州環境保護部去年12月證實這起死亡事件，這是全球傳出的第一起北極熊感染禽流感死亡案例。他認為，這隻北極熊有可能吃到了感染病毒的禽鳥而送命。

這波高傳染性的H5N1禽流感疫情始於2021年，估計已導致全球上億隻鳥類死亡，還造成數以千計哺乳類動物致死。近幾個月，阿拉斯加先後發現有禿鷹、狐狸和三趾鷗（kittiwakes）死於H5N1。

禽流感在全球造成上億隻的鳥類死亡後，逐漸逼近南極大陸。《路透》報導，由世界動物衛生組織（WOAH）和聯合國糧農組織（FAO）專家為動物流感所成立的OFFLU在去年12月21日發布報告指出，去年10月8日在靠近南喬治亞島的鳥島（Bird Island），發現一隻感染到高致病性禽流感H5N1病毒株的棕賊鷗，同時期也在福克蘭群島的南方暴風鸌（學名：Fulmarus glacialoides）和信天翁身上找到H5N1病毒株。

科學家警告，許多極地動物都未接觸過禽流感病毒，當地也有不少瀕危動物，一旦H5N1在極地環境蔓延，可能引發現當代最大的生態災難。

南極的皇帝企鵝（emperor penguin）Penguin）常會聚集數千隻，倘若疫情爆發，可能非常危險。（路透檔案照）

南極的皇帝企鵝（emperor penguin）Penguin）常會聚集數千隻，倘若疫情爆發，可能非常危險。（路透檔案照）

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