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    「世界北極熊首都」熊群快速消失中 40年少了近5成

    2010年8月一隻北極熊在加拿大曼尼托巴省邱吉爾鎮附近的哈德遜灣活動。（美聯社檔案照）

    2010年8月一隻北極熊在加拿大曼尼托巴省邱吉爾鎮附近的哈德遜灣活動。（美聯社檔案照）

    2022/12/23 22:09

    〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大政府一份新的陸地肉食動物調查指出，位於北極圈南緣的西哈德遜灣（Hudson Bay）的北極熊族群數量正持續快速消亡，母熊和小熊的生存尤其艱困。

    《美聯社》23日報導，研究人員2021年從空中勘查有「世界的北極熊首都」之稱的邱吉爾鎮所在地，估計有618隻北極熊，上一次於2016年調查時的數量是842隻。研究報告作者指出，自1980年代以來，當地北極熊數量已經大減將近50％，而攸關北極熊生存的北極海冰數量也正在消失。

    研究這處區域北極熊有將近40年的亞伯達大學生物學教授德洛契爾（Andrew Derocher）說，「實際的減少數量比我原本預期的多得多」。德洛契爾未參與這項研究。

    北極熊仰賴北極海冰獵食，但是由於氣候變遷，北極正以全球其他地方2倍的速度暖化，北極海冰在一年中融化斷裂的時間比以往還要早，秋季也要花更久的時間重新結冰，使得許多生活在北極地區的北極熊，生活、獵食和繁殖所需的海冰減少。

    西哈德遜灣年輕和母北極熊死亡數量令人警覺。報告作者、研究北極熊超過30年的艾金森（Stephen Atkinson）說，「我們一直預測，幼熊和母熊會受環境變化影響」，幼熊需要能量發育，沒有足夠食物就難以活得久，母熊則因為耗費許多精力繁衍、哺育下一代，要生存下去也很艱困。

    德洛契爾說，「這肯定帶來生存能力的問題」；艾金森指出，由於能生存下去成為成年熊的幼熊數量減少，將使當地北極熊繁衍能力減弱。

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