失事海保廳飛機「JA772A水凪號」 日網曝曾奇蹟挺過311地震

海上保安廳失事飛機MA722固定翼機，名為「JA772A水凪號 （みずなぎ）」。（圖擷取自X平台@sairyuu_8R3G）

2024/01/02 20:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京羽田機場今（2日）傳出火警，日本航空（JAL）一架編號516客機，降落時與海上保安廳的飛機發生擦撞，導致2架飛機起火，海保廳飛機5死1重傷。有日本網友透露海上保安廳的失事飛機名為「JA772A水凪號 （みずなぎ）」，曾奇蹟挺過311大地震重創，沒想到最後結局竟是被烈火燒毀。

綜合日媒報導，海上保安廳指出，這架MA722固定翼機「JA772A水凪號」被安排運送物資，前往昨（1）日發生規模7.6地震的石川縣能登半島，原預定2日下午在羽田機場起飛，飛往新潟縣的航空基地，不料卻在羽田機場與準備降落的日本航空客機發生相撞，導致2架飛機起火燃燒。

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報導指出，日本航空客機上的379名乘客與機組員，全數平安逃出，但仍有部分人員受傷；海上保安廳機上6人，僅有機長逃出，但身受重傷，其餘5人則一度傳出失聯，目前全員已被搜救人員尋獲，被發現時已不幸死亡。

日本網友透露，這架MA722定翼機「JA772A水凪號」曾在2011年311東日本大地震時，停在重災區的仙台機場，當時機場因地震受損嚴重，但這架飛機卻奇蹟般地沒有受到任何損傷，因此被認為是一架相當神奇的飛機，完全沒想過會以如此悲劇的方式落幕。

日本航空（JAL）一架編號516客機，降落時與海上保安廳的飛機發生擦撞，導致2架飛機起火，海保廳飛機（見圖）5死1重傷。（路透）

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