東京羽田機場飛機降落起火 民眾驚喊：在我眼前爆炸
2024/01/02 17:25
首次上稿 17:25
更新時間 17:34
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕綜合日媒報導，東京羽田機場今（2日）下午當地時間5時47分（台灣時間4時47分）傳出火警，一架日本航空的飛機在降落羽田機場的跑道時，飛機機體突然冒出大火，目前消防單位已經展開滅火行動，是否有傷亡仍待進一步了解。
目前起火原因不明，機上300多名旅客，含8嬰兒，正在緊急疏散中。羽田機現場多位旅客目睹這幅驚悚畫面，並紛紛以手機錄下事發過程後，上傳至社群平台「X」。
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羽田空港で着陸した飛行機のエンジンが多分爆発！！ pic.twitter.com/wfWgTDPX4t— イチゴ大福 （@hanenoumi_kudou） January 2, 2024
羽田空港の飛行機炎上— 楓???? （@kaekaekae83） January 2, 2024
着陸時既に炎出てるやん
これ乗客やばいんじゃないの？
うわー心配すぎる???????? pic.twitter.com/3HVfQ1XwUd
羽田やばい pic.twitter.com/bg4E11EvfN— あると （@aruto7373） January 2, 2024
飛行機から爆発音がしました。— moon （@moon07xo） January 2, 2024
滑走路が燃えてます。#羽田空港 pic.twitter.com/miX5P7HwAj
羽田に着陸直前に上昇したから変だなーって思ったら何か燃えてるような気がする。。 pic.twitter.com/d6Cod58PIm— itshn （@itshn_7stars） January 2, 2024