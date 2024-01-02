東京羽田機場飛機降落起火 民眾驚喊：在我眼前爆炸

東京羽田機場今（2日）傳出火警，一架日本航空班機起火。（圖擷取自@hanenoumi_kudou 社群平台「X」）

2024/01/02 17:25

首次上稿 17:25

更新時間 17:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕綜合日媒報導，東京羽田機場今（2日）下午當地時間5時47分（台灣時間4時47分）傳出火警，一架日本航空的飛機在降落羽田機場的跑道時，飛機機體突然冒出大火，目前消防單位已經展開滅火行動，是否有傷亡仍待進一步了解。

目前起火原因不明，機上300多名旅客，含8嬰兒，正在緊急疏散中。羽田機現場多位旅客目睹這幅驚悚畫面，並紛紛以手機錄下事發過程後，上傳至社群平台「X」。

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