疑似在中國跨年夜假唱 一線女演員白鹿被罵翻

中國一線女演員白鹿在在浙江衛視跨年晚會疑似假唱，遭到對岸網友罵翻。（圖擷自中國浙江衛視YT頻道）

2024/01/01 09:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來對假唱相當敏感，而在浙江衛視跨年晚會上，一線女演員白鹿卻疑似在表演蔡依林歌曲〈說愛你〉時假唱，立即在微博登上熱搜並被大量中國網友罵翻。

據了解，中國女演員白鹿拍攝過多部大投資的電視劇並擔任女主角，光是2023年就有仙俠劇《長月燼明》、古裝劇《寧安如夢》、現代愛情劇《以愛為營》播出，顯然已是「頂流」女演員，但在跨年晚會疑似假唱仍然遭到抨擊。

請繼續往下閱讀...

從當時的直播畫面可以看到，白鹿一邊唱歌一邊跳舞、移動，但歌曲的穩定度卻絲毫沒受到影響，猶如在錄音室一樣，有微博娛樂博主對此發文批評「頂風作案啊，我記得新出了規定，營業性演出禁止假唱」，隨即引來超過7千則留言討論。

有中國網友感嘆「假唱就算了，跳舞那幾個動作跟腰痛一樣」，還有人發現白鹿最後沒唱完就把麥克風拿開，沒想到還有聲音出現，不少人則諷刺「假唱還這麼難聽」、「一個老爺們，娘們唧唧的（指白鹿過去想當精神男人的人設）」。

不過，也有部分對岸網友為白鹿說話，有人拿出彩排的影片，強調白鹿唱得真的很穩，並認為白鹿在跨年晚會上只是「墊音」不是假唱，怒斥那些「黑子（黑粉）」是没有耳朵的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法