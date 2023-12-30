中國多地宣布不辦跨年夜活動 加強安全管控

中國多地官方宣布不組織跨年夜活動，其中包括人氣最高的上海外灘（見圖）以及廣州、武漢等城市熱門跨年景點。中國應急管理部要求各地加強跨年夜活動安全管控，防範發生事故。（法新社）

2023/12/30 20:52

〔中央社〕2024元旦將至，中國多地官方宣布不組織跨年夜活動，其中包括人氣最高的上海外灘以及廣州、武漢等城市熱門跨年景點。中國應急管理部要求各地加強跨年夜活動安全管控，防範發生事故。

綜合九派新聞等陸媒報導，上海警方26日宣布，上海外灘、北外灘和小陸家嘴地區31日晚上不展演主題光影秀，不組織零點倒數計時活動。

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在此之前，廣州多區公安發布通告，廣州塔、太古倉、花城廣場、海心沙亞運公園、北京路商圈、海珠廣場、越秀公園等公共場所，跨年夜沒有組織任何形式的大型群眾性活動。

南京雞鳴寺官方微博28日發布通知稱，元旦期間不舉行撞鐘跨年等活動。

武漢警方也發布提醒，江漢關、漢口江灘及江漢路步行街等公共場所，31日沒有組織任何形式的大型群眾活動。同時提醒市民，請儘量不要前往這些人群高度聚集的公共場所。江漢關鐘樓明晚6時後停止敲鐘，「兩江四岸」燈光秀也無零點倒數計時活動。

多地警方下令，跨年夜熱門地點禁止燃放鞭炮、禁飛無人機以及販售施放天燈、氣球。

中國國家應急管理部28日發布「元旦假期安全提示」，要求各地關注集會活動安全，表示元旦假期，節慶、旅遊、娛樂等活動增多，人流物流聚集，需加強「跨年夜」等重大集會活動安全管控，防範人員密集場所火災和踩踏等事故。

多地應急管理部門近日相繼展開「跨年夜活動」安全生產督察。

不過在微博相關新聞討論區，大陸網友多表示，官方不辦跨年夜活動，還是照樣去跨年，民眾會自己喊倒數計時。

社群訊息顯示，儘管中國多地官方不辦跨年夜活動，但民間經營的遊樂場、商城、景區，仍有相當豐富的煙火秀、演唱會等活動。

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