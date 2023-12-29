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原因不明！TikTok突要求用戶輸入「iPhone密碼」才能用

近日TikTok突然要求用戶，必須輸入「iPhone密碼」才可使用該程式。（圖擷取自TikTok）

近日TikTok突然要求用戶，必須輸入「iPhone密碼」才可使用該程式。（圖擷取自TikTok）

2023/12/29 17:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京科技公司「字節跳動」（ByteDance）旗下的短影音平台「TikTok」，先前曾被多名前員工爆料，不僅將全球各地用戶敏感數據，儲存到位於中國的伺服器，甚至還讓中國共產黨「走後門」竊取個資，引起爭議。近日TikTok突然要求用戶必須輸入「iPhone密碼」才可使用該程式，再度引發各界擔憂。

綜合外媒報導，TikTok這項異常要求從今年11月開始出現，當時有不少TikTok用戶前往其他社群媒體發文警告，更有一名用戶在美國知名網路論壇「Reddit」詳細指出，「每次我打開TikTok時，它都會要求我提供iPhone的密碼」，其他網友看到這篇貼文，也紛紛跳出來證實自己也遇到相同情況，並對此舉感到極度不安。

報導指出，目前TikTok官方並未出面解釋，為什麼突然開始要求用戶輸入高度隱祕、敏感的私人訊息。另外，此舉恰逢蘋果公司（Apple）發布最新的iOS系統安全更新，目的則是為了確保iPhone用戶在設備遭竊的情況下，避免遭密碼也被一併盜取的問題，讓iPhone用戶能獲得第二層安全保護。

這並非TikTok首次出現涉及竊取個資的爭議，美國聯調局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）在去年出席「全球威脅」（Worldwide Threats）聽證會時，就對來自中國的APP應用程式TikTok及其母公司提出警告，更指出中國政府有可能藉此控制對數以百萬計用戶收集資料或控制推薦演算法，「如果他們願意的話，還可以用來操作影響，或者是控制數百萬設備上的軟體。」

TikTok Asking for iPhone Passcode?
byu/InspiringLizard inTiktokhelp

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