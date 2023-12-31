TikTok突要求iOS用戶輸入「iPhone密碼」！ 官方回應了......

TikTok突然要求用戶必須輸入「iPhone密碼」才可使用程式，引發外界擔憂。（圖擷取自TikTok）

2023/12/31 18:59

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原因不明！TikTok突要求用戶輸入「iPhone密碼」才能用

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技公司「字節跳動」（ByteDance）旗下短影音平台「TikTok」，近日突然要求用戶必須輸入「iPhone密碼」才可使用該程式，引發外界擔憂。TikTok官方今天（12/31）對此做出回應，指是更新中出差錯，並表示已解決相關問題。

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TikTok先前因被爆出會將全球各地用戶敏感數據儲存至位於中國的伺服器、向中共提供個資等黑歷史，這次又傳出要求iOS用戶必須輸入個人的iPhone密碼才能使用程式，不免讓使用者感到不安。據悉，TikTok這項異常要求是從今年11月首次有用戶反映此情況，12月開始出現大批網友在社群平台發出警報。

對此，TikTok發言人向本報表示，要求使用者提供iPhone密碼的提示，是TikTok與美國安全合作夥伴於一次更新中出的差錯，這項錯誤使得少部分使用者受到影響，但TikTok已解決相關問題，且後續沒有再收到類似回報。發言人強調，「用戶的iOS密碼提示通知，是為了讓手機操作系統驗證使用者身分，無論是TikTok或我們的安全合作夥伴，皆無法蒐集使用者的iOS密碼。」

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