前香港學生領袖鍾翰林 逃港抵英尋求政治庇護

因「分裂國家」和「洗黑錢」罪而入獄逾3年的前香港獨派學生組織「學生動源」召集人鍾翰林，今年6月獲釋後仍持續被港府嚴密監控，近日終於逃離香港抵達英國，並尋求政治庇護。（歐新社）

2023/12/29 11:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼前「香港眾志」副秘書長周庭宣布，已離開香港前往加拿大讀書，且可能終生不會再回港後，因「分裂國家」和「洗黑錢」罪而入獄逾3年的前香港獨派學生組織「學生動源」召集人鍾翰林，今年6月獲釋後仍持續被港府嚴密監控，近日終於逃離香港抵達英國，並尋求政治庇護。

綜合BBC、自由亞洲電台報導，在2019年香港爆發持續數月的反送中大規模抗議活動之後，中國政府在香港實施了嚴格的「港區國安法」，該法禁止多種形式的異議活動，並被廣泛用來對付像鍾翰林這樣的運動人士。

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鍾翰林被控在2019年5月14日在香港立法會抗議期間，與親中建制派團體「保衛香港運動」人士發生口角衝突，搶走並毀壞中國國旗五星旗，並於2021年11月被香港法官以損壞中共旗幟、侮辱中共旗幟罪及非法集結罪為由，判處3年7個月監禁，當時他才20歲，成為「港區國安法」實施以來最年輕被定罪者。

今年6月5日鍾翰林獲釋後仍持續被港府嚴密監控，他說香港懲教署不准他在1家所謂的「特別店鋪」做暑期工，並要定時報到，又禁止他向公眾發表任何言論等。

鍾翰林指出，除了懲教署人員，港警國安每隔2至4星期便會要求和他見面，他每次都被約到隨機地點，並被命令登上拉上窗簾的7人車，再把他載到未知的地方；而每次見面，他都要詳細報告其行踪，包括去過什麼地方、見過什麼人，甚至是交談內容。

鍾翰林表示，當港警國安對他的回答不滿意時，就用恐嚇手段迫使他透露更多資訊，他永遠無法放鬆，哪怕是1秒鐘。鍾翰林對BBC形容，他雖然獲釋了，卻被關進了一個「更大、更危險的監獄」。

鍾翰林還表示，港警國安知道他有經濟困難，就用威逼利誘方式，逼他投誠，以每次500港元至3000港元（1970台幣至11800台幣）作為酬勞，誘使他充當國安港警的「線人」，希望他提供一些他們需要的情報和資料。今年9月，港警國安更提出要鍾翰林到中國旅遊，但他一直沒有回應。

由於持續的壓力影響著他的身心健康，鍾翰林計畫出國旅遊，他12月20日成功向香港懲教署申請到日本沖繩旅遊6天，才得以成功離開香港，並輾轉經沖繩和東京，最後飛抵英國；他說，當他在日本時一想到不能返回香港就開始哭泣，但決定在英國尋求庇護。

鍾翰林表示，他現在待在英國，希望恢復學業並專注於恢復健康。

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