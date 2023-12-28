平安夜不平安！ 兄弟因禮物起爭執舉槍誤殺親姐

美國佛羅里達州1對兄弟在平安夜因對耶誕禮物不滿而起爭執，不料2人的姐姐卻在試圖勸架過程中遭14歲弟弟射殺，送醫後不治。（圖截自X「@MailOnline」）

2023/12/28 10:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州在平安夜傳出悲劇，15歲的哥哥因不滿母親送弟弟更多耶誕禮物而和弟弟起爭執。過程中弟弟企圖對哥哥開槍，不料2人的姐姐卻在勸架過程中遭受波及，被14歲親弟弟射殺身亡。當地警方表示目前兄弟2人皆已被捕，並不排除將14歲弟弟以成人身分起訴。

根據《每日郵報》 報導，23歲死者鮑德溫（Abrielle Baldwin）在平安夜帶著2個孩子回到祖母家時，在屋外遇到正在爭吵的2兄弟，且弟弟達馬庫斯（Damarcus Coley）手舉著槍，作勢要對哥哥達庫斯（Darcus Coley）的頭部開槍。

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鮑德溫在看到弟弟手上的槍枝後試圖勸架，不料達馬庫斯卻在氣頭上，揚言要開槍殺死她和她的2個孩子，然後便真的開槍射中鮑德溫的胸部，達庫斯見狀也掏槍射中達馬庫斯，隨後逃離現場。鮑德溫和達馬庫斯在事後皆被送往醫院，但姐姐鮑德溫在搶救後仍不治。

據報導，事件起因是因為達庫斯不滿媽媽買給弟弟的耶誕禮物更多，才導致2人發生激烈衝突。目前2人皆已被警方逮捕並起訴，弟弟達馬庫斯將面臨一級謀殺、虐待兒童及非法持槍等指控，且不排除會以成人身分受審；哥哥達庫斯則被控犯下一級謀殺及毀損物證等罪嫌。當地警方表示兄弟倆非常熟悉，因為2人已是前科累累。據悉，他們除了隨身攜帶槍支外，還曾在5月因多起汽車強盜案被捕，且達馬庫斯早在12歲時就因偷車、毆打執法人員留下犯罪紀錄。

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