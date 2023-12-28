生成式AI「搭便車」擅用內容 紐時控告OpenAI、微軟侵權

紐約時報控告OpenAI、微軟侵權。（美聯社檔案照）

2023/12/28 00:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕生成式人工智慧（AI）機器人仰賴大量資料訓練，其中包括使用網路上取得的新聞報導內容。紐約時報27日為此控告開發生成式AI機器人的OpenAI和微軟公司，「非法使用」紐時的內容來開發其人工智慧服務，侵犯版權。

紐約時報27日在紐約曼哈頓的紐約南區聯邦地區法院提出告訴，控告OpenAI和微軟，透過「非法使用紐時的作品，來產生人工智慧產品與紐時競爭」，威脅紐時提供有品質新聞報導的能力。

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媒體機構已受到讀者轉向網路平台的打擊，儘管許多出版機構也成立數位平台，但是包括媒體在內，許多產業已面臨被人工智慧技術大幅改變之危。

如OpenAI的ChatGPT、微軟的Copilot等生成式人工智慧機器人，靠大量抓取網路上可得的資訊，包括媒體刊登的報導文章來訓練。微軟也是OpenAI的主要投資方。

紐約時報在訴狀中指出，該報從未允許任何一方使用其內容，用於生成式AI用途，OpenAI和微軟未付費或者經過允許，利用時報在其新聞報導投入的龐大投資「搭便車」，來打造其產品。

紐時未明定出尋求賠償的金額，但是指出，這項法律行動「要對他們因非法複製和使用時報獨特的寶貴作品，須負擔的數十億美元法定和實質損害，追究責任」，還要求法院下令這些公司停止使用其內容，並要銷毀已經抓取的資料。

OpenAI公司7月和12月，先後與美國「美聯社（Associated Press）」、德國新聞出版集團「斯普林格（Axel Springer）」達成協議，取得授權使用其新聞內容。紐時在訴訟中指出，他們4月與微軟、OpenAI協商，希望確保紐時「能獲得合理價值」，但是未能達成友好的解決方案。OpenAI和微軟尚未回應此事。

不滿生成式AI「非法使用」內容，紐約時報控告OpenAI、微軟侵權。（法新社）

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