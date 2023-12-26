美控中國竊密 將AI技術武器化

美國聯邦調查局局長瑞伊警告，中國與近年來多起重大個人資料竊取案有關，人工智慧技術可能進一步「助攻」其駭客行動，「利用美國的技術來對付我們」。（法新社檔案照）

2023/12/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」（WSJ）廿五日報導，美國指控中國正在竊取美國的人工智慧（AI）機密，並進一步將AI技術武器化，以前所未見的規模蒐集和儲存美國人的身家資料，警告「中國可以利用AI，為幾乎每一位美國人建立一份檔案」。

大規模儲存身家資料 「幾乎可為所有美國人建檔」

請繼續往下閱讀...

據報導，美中兩國都想在具有重塑經濟、地緣政治和戰爭模式潛力的AI技術上掌握優勢。儘管中國的AI技術已被認為當今最強，但美國聯邦調查局（FBI）和其他情報單位最近仍警告，美國的AI智慧產權恐怕已被中國竊取，並加以「擴大」利用。

聯調局已將AI列入需要保護的關鍵技術清單，中國也將AI列入希望本國科學家在二○二五年前實現突破的技術清單。聯調局局長瑞伊（Christopher Wray）今年稍早表示，中國與近年來多起重大個人資料竊取案有關，AI可能進一步「助攻」其駭客行動，「中國正努力利用AI來改進原本規模就很大的駭客行動，利用美國的技術來對付我們」。

去年，半導體設備大廠「應用材料」（Applied Materials）控告同業「得昇」（Mattson），指應材一名工程師在轉職到得昇前，竊取應材的商業機密。這起案件引起聯調局注意，但因沒有證據表明應材的機密被得昇使用，因此並未提出刑事控訴。值得注意的是，得昇早在二○一六年就被北京市政府投資部門入股，目前擁有該公司約四十五％股權。

不僅如此，過去十年間，萬豪國際集團、消費者信用評等機構「易速傳真」（Equifax）和醫療保險公司Anthem（現為Elevance Health）等企業的數億筆客戶紀錄，以及人事管理局超過兩千萬筆現任和前任美國政府雇員及其家屬的人事檔案遭竊，規模之大及頻率之高，讓當時代表民主黨競選總統的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）痛斥中國，「試圖入侵一切不會動的東西」。

中國已將敏感資訊 用來調查美國臥底、官員

微軟公司副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）指出，據信中國已利用AI梳理龐大資料。他以二○二一年微軟電子郵件伺服器軟體遭中國駭客攻擊為例指出，「過去兩年來，我們已看到證據，這種情況已經發生」。尤有甚者，中國已將這些敏感資訊用來調查美國臥底間諜，以及具有「安全許可」（security clearance）身分的官員。

前美國國家安全局總顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）表示，「中國可以利用AI為幾乎每一位美國人建立一份檔案，涵蓋健康紀錄、信用卡、護照號碼，及父母和孩子姓名地址等詳細資訊」，有了這些檔案，加上為中國奔走的數十萬名駭客，將置美國於可怕的國安威脅之下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法