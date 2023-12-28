中國逾9億月入不到8640元掀關注！登微博熱搜冠軍遭刪文......
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟疲軟，人民哀嘆失業率遽升、欠薪拖薪、外資大量外移等負面消息頻傳。中國知名經濟學家李迅雷近日透過中媒發表一篇題為《上山容易下山難？從需求面看經濟》的文章，指出中國目前月收入在2000元（約新台幣8640元）以下的人口多達9.64億，消息一出隨即登上微博熱搜前三名，沒多久後該文章和相關報導就被下架，這種不想讓人民討論關注的舉動，反掀起另一波熱議。
中國知名分析師、中泰證券首席經濟學家李迅雷26日在《第一財經周刊》發表文章《上山容易下山難？從需求面看經濟》，內容引述北京師範大學中國收入分配研究院2021年釋出的調查數據指出，中國月收入不到人民幣2000元的有9.64億人。而中國已故前總理李克強在2020年5月13屆全國人大會議記者會上曾說，中國有6億中低收入人口，平均月收入僅約人民幣1000元（約新台幣4331元），坐實李克強當年所言，與現實並無太大出入。
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據旅義華僑作家李穎透露，該文章發出沒多久，當天就衝上微博熱搜榜冠軍，不過同日該篇文章和相關報導就被刪除。牆外網友紛紛表示，「習主席，您是怎麼做到中國人脫貧、共同富裕的？答案是刪熱搜」、「這種扎全體中國人心的消息，黨國能不封殺嘛？」、「今年肯定變得比2021年更加惡劣了」、「解決不了問題，那就解決掉提出問題的人」
另外，有人認為《第一財經周刊》明知這類文章會被封殺，第一時間還發布出來，甚至微博平台起初未加以管制，任由相關話題衝上熱搜，顯示中共內部鬥爭暗潮洶湧，是反對習近平的高層，故意讓這類不利習執政的消息釋出。
【中国月收入2000元以下人口约9.64亿】— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） December 26, 2023
12月26日，知名学者李迅雷在《第一财经周刊》发表文章《上山容易下山难？从需求侧看经济》。
该话题一度冲上热搜第一，其中提到：根据北师大中国收入分配研究院2021年发表的调查数据，我国月收入2000元以下的人口约为9.64亿。
目前，文章已被删除 pic.twitter.com/07Ss8DTNoj