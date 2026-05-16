鄭麗文否認批趙少康說話沒人信 趙：查證2學員都說她的確有講

前中廣董事長趙少康。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文昨出席國民黨內部空戰培訓課程，傳出批評前中廣董事長趙少康說話沒人信、前總統馬英九身體差，以及前面的人把國民黨敗光等發言，但昨國民黨稱是誇大扭曲報導。對此，趙少康今受訪表示，「我透過小編去查證了兩個學員，都說她的確有這樣講」。

對於鄭麗文稱報導與事實不符，趙少康表示，他也不想跟鄭麗文糾纏，只是鄭既然提到他，他也不得不被迫回應。「我透過小編去查證了兩個學員，都說她的確有這樣講」，那這麼多人在現場，她到底有沒有講，事實勝於雄辯，最好她沒講。

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趙少康說，這麼重要的黨主席講話總有錄音錄影，播出來大家看看就知道了，這50分鐘到底她講了什麼，有沒有批評誰。而且不少媒體報導，記者也可以出來說一下，到底是做夢憑空杜撰，還是真的有所本，這麼多記者寫，都沒這樣的事情，都能夠無中生有，那記者也要負責任。

趙少康表示，對於鄭麗文說他很難溝通，但以軍購來說，很多人跟他溝通過，他也跟很多人溝通過，包括立法院長韓國瑜、國民黨總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周瑜修。「但鄭麗文從來沒有跟我溝通過啊！」所以不是他很難溝通，是沒有人來溝通，黨中央方面沒有人來跟他溝通過。

趙少康說，他是一番好意啊，結果被他們誤解，當然他自己也要檢討啦，為什麼大家都不相信他講的話，這他也要深思反省。至於說他不理性，「我想我大概是台灣前10%理性而且有邏輯的人」，他學理工的，一向所學的就是都是要講邏輯的，「沒有什麼情緒性的發言」

趙少康表示，他只是一個黨員，主要工作是政治評論，不管國民黨、民進黨，評論就是他的職責，也不怕得罪誰。國民黨裡尤其是公職人員他們總是能夠不表態就不表態，因為每一張選票都重要，他可以體諒他們，但該講的話他更要講，「我都不講話了就沒有人講話了」。對於前國民黨副主席連勝文昨天這樣大力的支持，他也很感謝情義相挺。

趙少康說，實際上國民黨每次有危難的時候，他都跑出來，為了一個大罷免，他到現在還被緩刑兩年、被判拘役55天齁。所以連勝文是看得很清楚啦，他講實話，包括軍購也是為國民黨好，8000億讓國民黨得到重視，顧慮到國民黨基本立場3500億，如果將來美國總統川普不給台灣第二批發價書，那是美國的責任，但當時不給它通過那就變成台灣的責任，這麼簡單這麼淺顯的道理怎麼會想不通呢？

趙少康強調，他所做的一切事情其實都是希望國民黨好，希望中華民國好，希望台灣好，被誤解也沒有辦法了。

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