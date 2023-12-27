中國9.64億人月入不到8640元 李迅雷：提高所得經濟才有救

中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，增加中低收入居民收入，確保有效需求充足，中國才能解決房市、債務等經濟困難。（彭博）

2023/12/27 17:50

〔編譯盧永山／綜合報導〕2023年以來中國經濟悲報不斷，知名分析師、中泰證券首席經濟學家李迅雷，26日在《第一財經周刊》發表「上山容易下山難？從需求面看經濟」文章，文中引述研究指出，中國月收入人民幣2000元（8640台幣）以下的人口約9.64億人，認為必須增加中低收入居民的收入，確保有效需求充足，中國才能解決房市、債務等經濟困難。

文章指出，前不久結束的中共中央經濟工作會議提及，當前面臨的主要困難包括：有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等，最核心困難就是有效需求不足。有效需求不足包括消費和投資的有效需求不足，而投資有效需求不足的原因又與產能過剩、投資回報率低有關，因此，關鍵還是要擴大消費需求，而不是擴大供給，而擴大消費的路徑，就是要增加城鄉居民收入。

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李迅雷在文章中引述，北京師大中國收入分配研究院2021年發表的調查數據指出，中國月收入不到人民幣2000元的人口約9.64億人。而中國已故前總理李克強在2020年5月13屆全國人大會議記者會上曾說，中國有6億中低收入人口，平均月收入僅約人民幣1000元。

文章說，中國的房價收入比顯著高於已開發經濟體，而且現在看不到房價的底部，需要從更長遠的角度來看待這輪房地產調整的深度；如果對房地產的潛在需求（如改善性購屋、3億新市民購屋等）不能轉換為有效需求，供大於求的格局難以改變，房地產市場低迷的態勢也將長期存在。

擴充內需最有效的手段是擴充消費，而不是擴充投資，因為後者可能造成新的產能過剩問題。要讓社會預期提高，需要增加中低收入居民收入，提高社會保障水平，付出真金白銀，僅靠「家電下鄉」等促銷手段是不夠的。

如果透過擴大財政在民生領域的支出，推進財稅改革等政策，使民眾的收入持續增加，且快於GDP（國內生產總值）增速，同時收入分配結構又能改善，產能過剩、外部環境、社會預期偏弱等問題都將迎刃而解。

文章最後說，房地產、地方債務、中小金融機構等風險，實際上就是下山路上的3大隱患，要確保這3大隱患在經濟減速過程中，不會引發系統性風險，一定要給它們注入資金，確保有效需求充足，就像登聖母峰成功後的下撤途中，一定要讓隊員吸氧氣和補充能量，有了充足體能，才能確保安全返回。

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