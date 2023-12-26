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美貝爾德事隆集團入選新型X-飛機參與計畫 「垂直起降」技術影響未來空中戰場

X-1試驗機（Bell X-1），第一款有人駕駛的超音速飛機。（圖擷自美國國家航空和太空博物館）

X-1試驗機（Bell X-1），第一款有人駕駛的超音速飛機。（圖擷自美國國家航空和太空博物館）

2023/12/26 20:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年稍早，有三間航空集團被挑選參與及建造美國國防高等研究計劃署（DARPA）「速度和跑道獨立技術」（SPRINT）計畫的扇翼（FIW）X-飛機（X-Plane），並有6個月的時間交出各自方案。最終由美國貝爾德事隆（Bell Textron）集團入選參與該計畫的1A階段。

據軍聞網站「Military Leak」報導，美國貝爾德事隆獲選參加「速度和跑道獨立技術」計畫扇翼X-飛機的1A階段參與權，1A階段的內容主要為概念設計。貝爾德事隆工程執行副總裁赫斯特（Jason Hurst）表示：「貝爾德事隆很榮幸能入選SPRINT計畫，也很高興能夠支援研發另一架X-飛機，我們也將為垂直起降飛行器（vertical lift aircraft）帶來前所未有的速度。」

貝爾德事隆研究高速垂直起降（high-speed vertical lift）技術已超過85年，曾為NASA、美國陸軍和美國空軍研發了X-14、X-22、XV-3和XV-15等創新的「垂直起降」（VTOL）飛行器，第一款有人駕駛的超音速飛機「X-1試驗機」（Bell X-1）也是由他們製造。而針對這次的計畫，貝爾德事隆將利用他們已經擁有的MV-22與V-280等高速垂直起降飛機（HSVTOL）的研發經驗，來提供技術上的幫助。

「速度和跑道獨立技術」計畫旨在設計、建造和駕駛一架實驗性的X-飛機，希望能將垂直起降能力與發動機進行整合、並將垂直風扇設於機翼而非機尾，而巡航速度也要求要超過真實空速（KTAS）450公里（約時速830公里）。此種新型的飛機將會改變飛行的遊戲規則，進而影響到未來的空中戰場。

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