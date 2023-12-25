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梵蒂岡耶誕慶典展開 教宗主持子夜彌撒呼籲和平

2023/12/25 04:54

〔中央社〕天主教教宗方濟各今天在梵蒂岡聖伯多祿大殿主持子夜彌撒、揭開耶誕慶典序幕時呼籲和平。此刻以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭持續進行著。

法新社報導，方濟各（Pope Francis）在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）對參加這場傳統禮拜的約6500位信徒說：「今晚，我們心在伯利恆（Bethlehem）。在那裡，徒勞無功的戰爭邏輯再度將和平之子（Prince of Peace）拒諸門外。即使是今天，武裝衝突都讓祂在世界上沒有容身之處。」

教宗布道時沒有提到以色列或加薩走廊（Gaza Strip），而是以不同說法談論暴力和戰爭。

強調「耀武揚威」無法帶來正義，教宗說，耶穌「不會從天上耀武揚威來消除不義，而是會從下面顯示祂的愛來這麼做」。

「祂不會用無窮神力大顯身手。」方濟各以義大利語布道時，現場提供7種官方翻譯。

教宗今天稍早在每週的三鐘經祈禱活動中表示，「我們和蒙受戰禍的兄弟姐妹同在，我們心思在巴勒斯坦、在以色列、在烏克蘭」。

教宗耶誕節當天預定於格林威治標準時間上午11時發表傳統「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告，他通常會在那時候提到全球各地衝突。他經常就平民在持續進行中的衝突所受攻擊予以譴責。1121225

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