美國聯手台灣與印度 反制中國網路攻擊

美國聯手台印反制中國網路攻擊。示意圖。（路透檔案照）

2023/12/24 14:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著中國日益成為嚴重的網路威脅，印度和美國這兩個最常遭受網路攻擊的國家，已經開始與台灣聯手，分享經驗，加強合作，在網路安全問題上共同維護網路安全。

我國駐印度代表處與美國駐印度大使館及印度智庫「聯合兵種協會」（United Service Institution of India, USI）於12月11日以網路安全為主題，在印度德里舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊，探討網路安全挑戰與契機，以提升與理念相近夥伴的協調，並強化危機的應變能力。

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美國之音（VOA）24日報導，為了三方的共同利益，美印台代表詳細探討如何防範中國人民解放軍（PLA）正在發展和訓練的各種機構所發動的網路攻擊。

活動由我國駐印度大使葛葆萱及美國駐印度大使Eric Garcetti開幕致詞，期盼與會人士就數位經濟、人工智慧、網路犯罪、捍衛關鍵資訊基礎建設等議題進行深入討論，增進數位民主韌性。印度總理府前國家網路安全協調官Rajesh Pant中將與國家安全委員會委員Anushman Tripathi在會中指出，希望與台美合作，提升網路安全。

VOA指出，對印度來說，美印台三方聯手對抗中國的網路攻擊是個罕見的舉措。

在新德里馬諾哈爾·帕里卡國防研究與分析研究所（MP-IDSA）從事網路安全研究的前研究分析員帕蒂爾（Krutika Patil），接受VOA採訪時指出：「GCTF研討會涉及美國、印度和台灣，顯示這是對中國逐漸升級的網路安全威脅的重要回應。中國的網路行動之所以重要，是因為它們的規模、複雜性和目標多樣化，涵蓋了從政府機構到關鍵基礎設施的各個方面。」

帕蒂爾認為，在與中國不斷升級的緊張局勢中，台灣先進的網路安全措施在GCTF中，變得至關重要。台灣在對抗中國網路入侵方面首當其衝，一直面臨著複雜的網路間諜活動和對其關鍵基礎設施（半導體產業）的激進攻擊，所以台灣的經驗非常寶貴。

她說：「台灣透過尖端科技防禦和強大的公私網路安全聯盟，在網路戰中展現的韌性，為全球網路防禦戰略提供了一個範本。此外，台灣在因應對網路威脅方面的全面法律和政策框架，也為全球網路安全規範設定了一個基準。」

帕蒂爾表示，美印台聯合舉行的這次會議也突顯了全球打擊恐怖主義金融組織的重要性，該平台利用台灣的優勢和專業知識來解決全球關切的問題。

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