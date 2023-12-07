網攻現在進行式！英國揭遭俄情報機關長期駭客攻擊亂政

駭客攻擊示意圖。（路透檔案照）

2023/12/07 22:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國政府7日指出，俄國情報單位「聯邦安全局（FSB）」對英國進行持續多年的網路攻擊行動，鎖定國會議員、高知名度政治人物、智庫學者和記者等，干預英國的政治程序。英國「國家網路安全中心」（NCSC）指出，俄國聯邦安全局的網路行為者，仍持續在全球進行「釣魚」行動，收集情資。

英國外交部政務次長杜徹惕（Leo Docherty）7日向國會下議院說，俄羅斯聯邦安全局對一系列在英國進行的網路竊密行動負有責任，至少2015年起針對多黨派國會議員以及「高知名度個人和實體」下手，並且選擇性洩露、放大敏感資訊，來為俄國利益服務。

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他說，「我今天能夠證實，俄羅斯聯邦安全局是一場持續試圖干預我國民主程序的行動幕後主使者」。

杜徹惕點名其中一個俄國駭客團體「暴雪星（Star Blizzard）」，該團體前名SEABORGIUM、又被稱Callisto Group/TA446/COLDRIVER/TAG-53/BlueCharlie，英國政府資安單位「幾乎可以肯定」從屬於FSB的一個單位「18號中心（Centre 18）」，進行了數百起高度針對性的駭客攻擊；致力捍衛民主的英國智庫「治國方略研究所（Institute for Statecraft）」2018年遭駭客入侵，以及2019年英國大選前，英美貿易文件遭外洩在網路上流傳，都是這個團體所為。

「暴雪星」手法如冒用身分騙取信任、開設假帳號和網路釣魚，竊取公務和私人電郵帳號，也取得私人對話紀錄。英國廣播公司（BBC）新聞網指出，今年2月遭駭客竊取電郵的「蘇格蘭民族黨」（SNP）議員麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald），也是該團體攻擊目標。

英國外交部表示，「儘管其中有些攻擊造成文件外洩，但是干預英國政治和民主的企圖並未得逞」，公開此事目的在於破壞該團體的活動，並且在多國明年都將舉行重要選舉前，提高警覺性。

杜徹惕說，7日已對「暴雪星」兩名成員實施制裁，一人名為柯里涅茲（Andrey Stanislavovich Korinets，又名為Alexey Doguzhiev），另一人是FSB情報官佩雷雅科（Ruslan Aleksandrovich Peretyatko）；外交部並通知召見俄國大使，要告知「這些活動會有後果」，但俄方以大使抽不開身為由，改派政府高階人員。俄國外交部尚未回應此事。

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