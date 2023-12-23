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義大利「馬槽聖景」多1名女性 遭批褻瀆神明

義大利一間教堂的「馬槽聖景」除耶穌、聖母外，另外多了一名女性惹議。（路透）

義大利一間教堂的「馬槽聖景」除耶穌、聖母外，另外多了一名女性惹議。（路透）

2023/12/23 23:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「馬槽聖景」是一個眾所皆知、非常具宗教代表意義的場景，然而近日義大利一間教堂內的馬槽聖景卻被指控是「褻瀆神明」，因為其場景中的人物並非傳統的耶穌、聖母瑪利亞、聖約瑟，而是耶穌、聖母瑪利亞與另一名女性。此景引發了義大利保守派天主教徒和政治人物的憤怒。

《路透社》報導，位於義大利梅爾科利亞諾（Mercogliano）的聖彼得聖保羅教堂，其內部的「馬槽聖景」因人物組成與傳統不同而引發爭議。該教會的神父薩拉（Vitaliano Della Sala）表示：「我想用這個場景表明，家庭不再只是傳統的家庭」。

薩拉神父在義大利以支持同性族群以及左翼團體聞名，他表示，他的態度與教宗方濟各相同，將為同性伴侶給予祝福。「在我們的教區，我們看到越來越多的兒童來自不同的家庭型態，包括分居和離婚人士的孩子、同性戀夫婦、單身人士、年輕的母親，他們都是我們社會的一部分」。

然而右派的義大利力量黨（Forza Italia party）參議員加斯帕里（Maurizio Gasparri）卻表示，LGBT的馬槽聖景「冒犯了所有一直尊重和熱愛聖家庭（Holy Family）的人們」。而義大利社會促進協會「生命家庭運動」（Pro-Vita & Famiglia）則形容該場景「危險、可恥、褻瀆神明」。

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