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LGBTQ信徒的避風港 秘密教會隱身肯亞近十年

肯亞社會反對LGBTQ情節嚴重，導致該族群承受相當大的社會壓力與歧視對待。（路透社）

肯亞社會反對LGBTQ情節嚴重，導致該族群承受相當大的社會壓力與歧視對待。（路透社）

2023/12/17 22:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在東非針對反同性戀的言論擴大，在社會風氣反同的非洲國家肯亞仍有一個設立近十年、會接納同性族群的地下秘密教會存在，讓LGBTQ族群能卸下社會歧視重擔，與相同境遇的人一同分享信仰和生活。

根據英國《BBC》報導，宗教色彩濃厚的肯亞有一個存活近十年的「秘密」教會，因為該教會歡迎LGBTQ族群，加上肯亞社會普遍反同，所以長年活動在該國檯面下。

教會表示大部分成員是透過口耳相傳的方式加入，由於肯亞社會對同志族群的針對性和歧視甚深，秘密教會的成員在分享他們的集會內容上相當謹慎，尤其對象是想加入教會的人士，他們會先經過仔細審查以確保當中沒有陷阱或惡意人士。「安全、保障」是所有人的共識，也因如此該報導中提及的教會成員均有變更其名稱。

一位原先是肯亞主流教會任命的牧師約翰（John）表示，當初他離開教區（parish）的原因是教會領袖向其表示他的性慾望是有罪的，也因他是神職人員，所以需要禁慾。

約翰表示自己是在社群媒體上發現這個教會，而他目前也在教會裡佈道。他說道，過去自己從未想過在作為牧師的人生中，會在一個空間裡說出人們認為相互矛盾的三個字詞，「我是黑人、同性戀、牧師」。

許多成員因自我認同和社會偏見相聚於該教會，他們不僅能以LGBTQ身份再次回歸宗教，也讓成員可與性別認同相似的朋友交流、組成社群。但秘密教會也因其接受同志族群而多次遭受不公對待，像是已繳交場地租金，卻被鎖在門外、場地遭洗劫一空、成員被暴力攻擊，甚至當地警察會向其收取保護金或是威脅要毆打、逮捕成員。這十年間，教會已更換了9次地點，當中部分原因是為了保密地點。

當前同性戀性行為在肯亞社會中仍屬違法，即便今年肯亞最高法院裁定當局政府於2013年禁止民間同性戀委員會註冊登記一事，違反人民的結社自由，還給該國同志運動遲來十年的正義，但社會依然沒有對LGBTQ族群釋出善意。

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