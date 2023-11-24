不甩歐洲人權法院！羅馬尼亞拒絕同婚合法化

羅馬尼亞左翼總理喬拉庫23日晚間表示，羅馬尼亞社會並未準備好遵照歐洲人權法院的裁決，維護同性伴侶的相關權利。（彭博資料照）

2023/11/24 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞左翼總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）23日晚間表示，羅馬尼亞社會並未準備好遵照歐洲人權法院（ECHR）的裁決，維護同性伴侶的相關權利。

據《路透》報導，歐洲人權法院今年5月認定，羅馬尼亞政府拒絕承認同性伴侶關係，未能維護同性伴侶權利，裁決將可能迫使該國政府擴大對LGBT社群的保護。

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然而，總理喬拉庫23日受訪時表示，「羅馬尼亞社會現階段還沒有準備好做出決定。這不是我的優先事項，我認為羅馬尼亞還沒有準備好。」

喬拉庫強調：「我並不是一個思想封閉的人，也有幾位擁有同性伴侶的朋友，我對此完全沒有問題。但我現在是以總理的角度來談論此事。」

羅馬尼亞將於2024年同步舉行地方選舉、歐洲議會選舉、國會選舉及總統選舉。喬拉庫補充稱，這已不是羅馬尼亞第一次拒絕執行歐洲人權法院的裁決，也將不會是最後一次。

羅馬尼亞的社會風氣相對保守，2001年才宣布同性戀合法化，比其他歐盟國家晚了數十年，且目前仍禁止同性婚姻和結為民事伴侶關係。

2016年至2019年間，該國共有3項修改民法、納入同性婚姻的立法提案，至今未獲議會批准通過；此前4項類似草案均在2020年遭否決。

2018年，一場欲修改羅馬尼亞憲法、防止同性婚姻合法化的公投，因未突破投票門檻宣告失敗。

LGBT權利組織「ACCEPT」2021年進行的一項調查顯示，儘管71%的羅馬尼亞人同意法律認可同性婚姻並不會對其生活造成任何影響，但只有43%的羅馬尼亞人對此表示贊成。

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