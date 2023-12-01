俄最高法院以「極端主義」為由禁境內LGBT社運 聯合國籲廢止

俄羅斯最高法院上月30日裁定，LGBT運動人士應被列為「極端分子」，該國同志、跨性別族群的基本權利受到進一步壓制。示意圖。（美聯社資料照）

2023/12/01 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最高法院上月30日裁定，LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）運動人士應被列為「極端分子」，該國同志和跨性別團體擔心，此舉將導致成員被逮捕並起訴。聯合國呼籲俄羅斯立即廢止歧視LGBT相關法律。

據《路透》報導，俄羅斯最高法院審判長30日宣布，已批准由該國司法部提出、禁止「國際LGBT社會運動」的要求。

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俄羅斯對於表達性取向和性別認同的限制日益嚴格，包括立法禁止宣揚「非傳統的」性關係，以及禁止在法律上或透過醫療方式更改性別。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）呼籲俄羅斯當局「立即廢止不當限制人權工作者、歧視LGBT族群的法律」。

俄國總統普廷（Vladimir Putin）長期以來不斷宣傳俄羅斯是「傳統道德價值的捍衛者」，有別於墮落的西方。預料普廷很快將宣布投入明年3月的總統大選，尋求贏得第6個任期。

普廷曾在去年的演說中表示，他歡迎西方進行「在我看來相當奇怪的新趨勢，例如數十種性別和同志遊行」，但強調無權將此行為強加給其他國家。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在法院宣布判決結果前強調，克宮「沒有關注」此案，也不會對此發表評論。

俄國司法部此前宣稱，俄羅斯境內的LGBT運動，透露出「極端主義傾向的各種跡象和表現，包括煽動社會和撕裂宗教。」該部並未舉例說明上述指控。

俄羅斯已有逾100個組織被列入「極端主義」團體名單，例如「耶和華見證人」（Jehovah's Witness）教派運動，通常意味在不久後將被掃蕩並起訴。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，俄羅斯LGBT族群的處境正每況愈下，俄國法院對「LGBT運動」的定義缺乏明確性，將導致法律被濫用，「俄國LGBT族群的基本權利遭受進一步壓制。」

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