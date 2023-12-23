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反戰女記者申請參選總統 俄國中選會以「文件不齊」駁回

手捧鮮花的敦佐娃，今日在俄國中選會外與支持者合影。（法新社）

手捧鮮花的敦佐娃，今日在俄國中選會外與支持者合影。（法新社）

2023/12/23 21:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯將在明年3月中旬舉辦總統大選，主張結束烏俄戰爭的前電視台記者敦佐娃（Yekateina Duntsova），近日向俄國中央選舉會（簡稱中選會）申請參選，不過中選會今（23日）卻以「文件不齊全」為由，駁回了她的參選申請。

《路透》報導，主張讓烏俄戰爭劃下句點與釋放政治犯的敦佐娃，約在3天前向俄國的中選會登記參選，而根據中選會的一部影片，中選會全體委員一致投票否決了她的參選資格。

敦佐娃陣營事後在社群平台Telegram上，傳了一些文件的螢幕截圖，從中可以看到，中選會強調敦佐娃缺少簽名連署人，為她的參選資格背書。

敦佐娃的參選資格被取消後，中選會主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）出言安慰敦佐娃，她說：「妳是一名年輕的婦女，未來還有很多事物等著妳，一切失利都能轉變成得利，而經歷仍然是一種經驗。」

敦佐娃上個月表態她想參選總統後，評論家紛紛給出各種意見，有的人認為她瘋了，有的人覺得她很勇敢，還有一些人臆測，這其實是克里姆林宮安排好的一齣戲，想營造出一種總統大選存在競爭的假象。

敦佐娃11月接受《路透》採訪時表示：「任何一個有理智的人，走出這一步都會感到害怕，但是不能讓恐懼勝出。」

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