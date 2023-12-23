拜登簽署國防授權法案 助台培訓軍隊強化防衛

美國參議院、眾議院日前陸續通過2024年財政年度《國防授權法案》（FY2024 NDAA），美國總統拜登22日也正式簽署該項法案。示意圖。（美聯社）

2023/12/23 08:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院、眾議院日前陸續通過2024年財政年度《國防授權法案》（FY2024 NDAA），美國總統拜登22日也正式簽署該項法案。法案授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫，以強化台灣自我防衛能力。同時也要求擴大美台軍事網路安全合作，並定期說明對台軍售交付進程。

2024財政年度國防授權法案（FY2024 NDAA）總額達8860億美元（約27兆台幣），本月中旬左右經美國聯邦參眾兩院陸續通過後送交白宮。拜登於本週五簽署後也正式生效。據指該法案長達近3100頁，除了要求將軍人薪資提高5.2%，也將國安預算總額增加約3%。法案中還列出了某些中國電力公司，稱這些公司沒有資格獲得國防部採購。

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國防授權法案也將烏克蘭安全援助計畫延長至2026年底，並授權本財年和下一財年為該計畫提供3億美元。該計劃為聯邦政府提供資金，用於支付工業界生產武器和向烏克蘭提供安全援助的費用。

該法案也授權呼籲美台軍事合作，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與機構能力建設計畫，並進行軍事網路安全合作。協助台灣軍隊能夠分層防禦，助台打造不對稱防禦戰略、加強美台軍隊互通性、鼓勵美台軍隊資訊共享，加強專業軍事教育及文官對軍事的管理。

該法案也要求國防部長在國務卿同意下，尋求與台灣適當官員接觸，擴大美台軍事網路安全合作，積極保護軍事網路、基礎設施與系統；消除危害的惡意網路活動；利用美國商業與軍事網路安全技術與服務強化和防禦網路、基礎設施與系統。

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