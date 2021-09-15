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    美眾院國防授權法案 建議邀台灣參加環太平洋軍演

    美國眾議院軍事委員會本月初通過「2022財政年度國防授權法案」，眾議院將於下週進行討論及表決。法案內容提及，美國應邀請台灣參加2022年環太平洋軍事演習，以及強化美台國民兵合作、協助台灣強化自我防衛能力等。（彭博）

    美國眾議院軍事委員會本月初通過「2022財政年度國防授權法案」，眾議院將於下週進行討論及表決。法案內容提及，美國應邀請台灣參加2022年環太平洋軍事演習，以及強化美台國民兵合作、協助台灣強化自我防衛能力等。（彭博）

    2021/09/15 07:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院軍事委員會本月初通過「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA），眾議院將於下週進行討論及表決。法案內容提及，美國國會建議美國國防部，應邀請台灣參加2022年環太平洋軍事演習（PIMPAC），以及強化美台國民兵合作、協助台灣強化自我防衛能力等。

    美國眾議院軍事委員會於美東時間本月2日表決通過「2022財政年度國防授權法案」，草案內容，美國國會支持增強台灣自我防衛能力，並譴責中國對台脅迫行為與和平解決台灣未來背道而馳，由眾院程序委員會（Rules Committee）公布的國防授權法案中，在第1243、1247與1248條是與台灣有關的內容。

    其中第1243條指出，美國國防部長最晚應在2022年2月15日前，向國會提出加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性報告，且內容必須說明美國國民兵與台灣過去10年的合作情況，包含演習、訓練與裝備等。內容也須評估，美台在災害應變、網路防衛與通訊安全、軍醫合作、文化交流與華語教育、國民兵顧問協助台灣訓練後備部隊計畫等的可行性評估。

    至於第1247條，則是有關協助台灣強化自我防衛能力，內容除重申台灣關係法與六項保證是美台關係基石，也提及中國對台脅迫及侵略行為日益強硬，與和平解決台灣未來的期待背道而馳，美方應確保台灣有能力自我防衛抵抗外來侵略，並呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流等。

    第1248條則是指出，美方應邀請台灣海軍參與2022年環太平洋軍事演習。環太平洋軍演是由美軍主導，是全球最大的國際海上軍事演習，每2年舉行一次。

    由參議院提出的2022財政年度國防授權法案，於今年7月底則是先於參院軍委會表決通過，與眾院通過的版本有所不同。法案最終必須經過參眾兩院表決，以及經過兩院協商最後版本，以及各自表決通過，再送美國總統簽署後才會生效。

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