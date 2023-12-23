中國公布網路遊戲草案 矢板明夫：習近平又幹掉一個產業！

中國22日公布草案，將遏制民眾網路遊戲過度支出，導致中國最大的遊戲公司騰訊和網易的股價暴跌。 （美聯社檔案照）

2023/12/23 07:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家新聞出版署22日公布《網路遊戲管理辦法》草案，對於遊戲產業新增許多限制，並稱要向社會公開徵求意見，草案公布後震撼市場。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫直言，看到這個草案，不禁啞然失笑，感覺中國的遊戲產業很快就要壽終正寢，怪不得很多人都稱習近平「總加速師」，因為隨便公布一個政策，就幹掉一個產業、打碎上千萬業者飯碗，把中國經濟加速帶向深淵。

矢板明夫提到，《網路遊戲管理辦法》的第18條內容：「限制遊戲過度使用及高額消費」。網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。

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他說，全世界的遊戲公司，都是主要靠使用者儲值來盈利的，不讓他們設定誘導性獎勵，大家就沒有了儲值的動機，遊戲公司基本上就沒辦法賺錢了。

另外，對很多遊戲的細節都有規定，比如「不可縱容炒作拍賣虛擬道具交易、不可匿名數位交易、遊戲直播不可有打賞行為」。對無故事情節、玩法簡單、無充值消費的國產小遊戲的管理，將由國家出版主管部門根據《出版管理條例》及本辦法的原則另行規定。

矢板明夫說，看到這些內容，不得不懷疑執筆者是一個重度沉迷於網路遊戲的人，才能夠寫得這麼具體。同時，簽字同意公布這個管理辦法的「領導們」，應該不太能理解，辦法到底在說什麼。而此辦法公布後，各大遊戲公司股價全面下跌，其中港股網易狂瀉26.3%；騰訊下挫12.2%；創夢天地跌9.4%；IGG跌10.4%。

他表示，中國人口多、市場大，遊戲產業本來有相當不錯的前景。以前他在中國當記者時，很多朋友都充值打遊戲，不乏一些高手，也有很多人靠替人打遊戲、倒賣虛擬道具賺錢。

這個「辦法」出台以後，他認為，中國的遊戲產業可能會出現兩種局面。一方面，大公司不敢違法，很快失去國際競爭力。另一方面，小公司則會「打擦邊球」，偷偷誘導用戶儲值，會有很多糾紛，也會出現很多騙子，不用多久，中國的遊戲市場將「一地雞毛」。

矢板明夫最後嘆，怪不得很多人都把習近平稱做「總加速師」，看來是真有實力。隨便公布一個政策，就幹掉了一個產業、打碎了上千萬遊戲從業者的飯碗，把中國經濟加速帶向深淵。

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