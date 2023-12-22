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空汙要人命 巴基斯坦嘗試人造雨「清洗」空氣

巴基斯坦拉荷爾的空氣品質升至危害程度，當地因呼吸道疾病或過敏的患者增加3倍。（法新社）

巴基斯坦拉荷爾的空氣品質升至危害程度，當地因呼吸道疾病或過敏的患者增加3倍。（法新社）

2023/12/22 23:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦第二大城拉荷爾是世界上空汙程度嚴重的地區之一，該城市在上週的空氣品質指數達到「危害」程度，一度關閉公共場所長達4天。當地政府也試圖利用人造雨減緩空汙，但帶來的持續效果相當有限。

根據英國《衛報》報導，巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）、靠近印度邊境的首府拉荷爾（Lahore），長年是世界空氣品質最糟的幾個地區之一，也因為人口超過1300萬並持續增長，進而加劇當地的空氣汙染。拉荷爾有50%的排放是來自交通運輸，對此巴基斯坦前環境部長阿斯拉姆（Malik Amin Aslam）表示，政府正在盡力解決該市的排放問題。

12月初時，由於拉荷爾的空氣品質嚴重惡化，當地的學校、市場和公園等公共場所關閉4天，在上週該城市的空氣品質指數（AQI）甚至達到對民眾健康極其危險的程度。旁遮普當局為了減緩空汙，在週六（16日）命令一架小型賽斯納（Cessna）飛機，在城市周圍的10個地點實施人造雨。

該省的環境部管理部長阿夫札爾（Bilal Afzal）表示，雖然人造雨實施成功，但降雨量不夠，能改善空氣品質的幅度有限。經人工降雨後，AQI指數從超過300的數值降至189，然而效果只能持續幾天，過後空污就又回到先前的的狀況。

當地醫生汗（Fehmeda Khan）指出，當地因灰塵引起的呼吸道疾病，和過敏的患者數量增加了3倍。

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