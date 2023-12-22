錢塘江被凍住了！杭州史上最冷冬至 冰雪「潮汐樹」曝光

冰封錢塘江、冰雪「潮汐樹」只有在早上6點到8點才能拍到。（翻攝自《浙江日報》微博）

2023/12/22 19:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（22日）是24節氣冬至，因寒流來襲，全台前100名的低溫都在9度以下，中央氣象署下午4點16分針對全台9縣市發布低溫特報。受低溫影響的不只台灣，中國許多地方亦傳出低溫紀錄，其中浙江省杭州市更迎來「史上最冷」冬至，連錢塘江都被冰封住了。

《潮新聞》報導，杭州今天最低溫零下5.4度，堪稱史上最冷的冬至，而《浙江日報》也透過微博指出，杭州現在氣溫持續探低，貼文同時附上西湖冰錐照片，並直呼「西湖冰稜（冰錐）如此晶瑩剔透，真是多年未見」。

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另外，有民眾今天早上發現錢塘江被凍住的奇觀，表示「錢塘江塔山壩附近拍到冰封錢塘江、冰雪潮汐樹的壯觀唯美景象」，並透露冰封錢塘江、冰雪潮汐樹只有在早上6點到8點才能拍到，潮水來後冰就會慢慢消融。事實上，「潮汐樹」不是真的植物，是因月球引力，海水潮汐影響下，在大海漲潮、退潮過程中，不斷沖蝕陸地所形成自然畫作，屬於一種沉積地貌。

對此，許多網友們紛紛讚嘆，「都說這波寒潮到底有多冷，冷到西湖都凍住了，現在居然是錢塘江被凍住了」、「難怪陽台上的自來水管都凍住了」、「這太壯觀了，陽台的花凍壞根本不算什麼」。

西湖冰錐晶瑩剔透。（翻攝自《浙江日報》微博）

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