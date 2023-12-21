女兒午餐一直被偷吃 母在便當裡放「這個」抓小偷

國外1名母親為抓出長期偷吃女兒午餐的「便當小偷」而在便當中放入瀉藥。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2023/12/21 11:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國外1名家長近日在社交網站「Reddit」上分享自己為了找出長期偷吃女兒午餐便當的兇手在女兒的便當裡添加瀉藥一事，引發網友熱議。多數網友認為她想為女兒報仇的行為是可以理解的，但也有部分網友認為放瀉藥有點過份，稱這種行為是不可接受的。

綜合外媒報導，這位媽媽在貼文中寫到，女兒的午餐便當已經連續被偷吃了好幾個星期，然而儘管孩子和家長多次向校方反映，學校老師及校長仍坐視不管，甚至要女孩下次把便當盒藏在安全一點的地方，這樣就不會被偷吃。女孩的媽媽最終因為實在受不了校方推卸責任的行為，於是決定親自訂定復仇計畫。

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這位媽媽在女兒接下來幾天的午餐便當中加入瀉藥，並提醒女兒注意有沒有同學在午餐時間後就狂奔進廁所。不料果真有1位男同學在這幾天的午餐時間後立刻衝進廁所，直接證實了他就是便當小偷。

但女孩的媽媽隨後便在貼文中表示，因為這位男同學向他的家長告狀，稱自己被惡意投餵含有瀉藥的食物，現在自己的女兒將可能面臨學校的休學處分，因此她才來到社群網站上發文向廣大網友求救，想知道下一步應該如何應對。

大部分網友認為，這位男同學是自作自受，並告訴這位母親不要認錯，「告訴學校妳之所以在女兒的便當中放瀉藥是因為妳女兒有便秘問題，男同學是誤食而已」、「不要向學校認錯，是男同學有錯在先」。

不過也有部分網友認為這種行為完全是違法的，甚至可以說是在毒殺這名男同學，網友說：「你公開了你故意毒害一個孩子，我並不是說搶妳女兒的午餐是沒錯的，但給孩子下毒就是不行」、「無論行為如何，毒害兒童在道德和法律上都是不可接受的」。

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