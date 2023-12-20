中國唐山殯儀館「火化爐竟分高低檔」 遭質疑急撤指示牌

唐山市一殯儀館緊急撤下指示牌。（擷取自微博）

2023/12/20 23:36

〔中央社〕中國河北省唐山市一殯儀館火化分高檔爐和低檔爐，遭質疑人去世還分等級。唐山市民政局工作人員今天對此表示，這是多年前掛的老牌子，現已撤下。不過網友說，不少殯儀館都有類似做法。

綜合九派新聞、極目新聞、陝廣電報「後浪視頻」等報導，河北唐山一網友發布的短影音顯示，唐山豐潤區一殯儀館火化區設置了兩個指引牌，低檔爐取灰處向左走，高檔爐取灰處則向右走。

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對此，該殯儀館工作人員回應稱：「普通爐爐體簡單結構也簡單，高檔爐都是按逝主需求。高檔爐肯定比低檔爐豪華點，費用相對來說高點。」

工作人員說，高低檔爐全國各地都有，低檔爐基本快淘汰了，不收費；高檔爐比較先進，收人民幣800元（約新台幣3520元）。

相關話題在網上引發熱議後，唐山市民政局工作人員20日回應稱，這是多年前掛的老牌子，現在不分高低檔爐了，牌子已經撤下。

有網友說，遺體火化還分高低檔爐，「高檔爐裡是能燒出金丹嗎？」如此荒謬的現象讓人想到作家余華的小說「第七日」情節，原來死後還有不同待遇級別。

另有網友以自己所在城市為例，表示殯儀館工作人員會在火化前問要用高檔爐還是低檔爐，「也算是差異化服務」。至於差異為何，工作人員說是燒得乾凈與不乾凈的區別，「高檔爐，骨灰更完整一些」。

齊魯晚報刊發評論指出，這種從生到死的高低貴賤無疑會刺痛公眾敏感的神經。殯葬服務是公共服務，是民生工作的重要一環，應當按照非營利原則經營，「不能把殯葬收費作為創收的手段，更不能故意實施差別服務，損害殯葬服務的公平性」。

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