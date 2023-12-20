拜習會內幕 CNBC：北京要拜登發表不支持台獨聲明 白宮拒絕

美國總統拜登與中國國家主席習近平，上個月在舊金山舉行「拜習會」。（法新社）

2023/12/20 22:29

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統拜登與中國國家主席習近平上個月在舊金山舉行「拜習會」，當中有觸及到台灣議題，現在有更多細節曝光。根據CNBC報導，美國官員透露，中國官員在「拜習會」登場前，要求拜登在會後發表公開聲明，表示美國支持中國與台灣和平統一的目標，不支持台獨，但白宮拒絕中方的要求。

根據CNBC報導，3位美國前任和現任官員透露，習近平在「拜習會」上直言不諱地告訴拜登，中國傾向以和平方式而非武力統一台灣，但具體時間未定。

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這些官員說，習近平還引用美國軍方領導人有關他計畫在2025或2027年攻打台灣的公開預測，並對拜登說，他們的預測是錯的，因為他沒有設定時間表。

1名美國官員稱，當拜登要求中國尊重台灣的選舉進程時，習近平回應說，和平固然好，但在某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁進。

報導說，習近平對拜登的私下警告，雖然與他過去關於統一台灣的公開言論，沒有明顯不同，但引起美國官員的注意，因為它是在中國對台灣的行動被視為日益咄咄逼人，且在明年1月台灣舉行總統大選前所發出的。

習近平在台灣問題上的武力威脅，一直是拜登政府最關心的問題，他們正積極試圖避免與中國發生軍事衝突。

在去年的中共黨代表大會上，習近平公開表示，若台灣在外國勢力支持下宣布獨立，中國將對台動武，但強調武力威脅「只是針對外部勢力和即少數台獨分離主義者」。

習近平制定了到2035年經濟規模將翻倍的目標。一些專家認為，如果台灣不宣布獨立，中國是否還會攻擊台灣值得懷疑，因為軍事衝突可能阻止北京實現其經濟目標。

美國官員指出，在拜習會期間，習近平對明年1月舉行的台灣總統選舉表達關切，習近平也提及美國對台灣的影響。

拜習會結束後，拜登重申美國的長期政策，「我們維持一個中國政策的共識」，「我不會改變這一點，這不會改變。」

出席拜習會的中國外交部發言人華春瑩隨後在x平台發文稱，「習近平已向拜登和美國其他官員表示，台灣問題仍是中美關係最重要、最敏感的問題，美國應該支持中國和平統一，中國一定要實現統一，這是不可阻擋的。」

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