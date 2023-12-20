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「 2023年人類自由指數」 台灣排名亞洲之冠、中國百名外

2023年度人類自由指數報告出爐，台灣排第12名為亞洲最高。（歐新社）

2023年度人類自由指數報告出爐，台灣排第12名為亞洲最高。（歐新社）

2023/12/20 19:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2023年逐步邁入尾聲，美國智庫卡托研究所（Cato Institute）跟加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）今天（20日）發布2023年度人類自由指數（Human Freedom Index, HFI）報告，在報導評估165個司法管轄區內，由瑞士再次拿下冠軍；值得注意的是，台灣這次排第12名為亞洲最高，而中國則位居第149名。

報告指出，人類自由在後疫情時代嚴重惡化，許多領域自由度都呈現下降趨勢，特別是法治自由顯著下降，行動、言論、集會結社與貿易自由也呈現惡化。報告更指出，在165個司法管轄區中，人類自由度平均指數也略有下降，從2020年的6.79，下降至2021年的6.75，人類自由度在2019到2021年度下滑。

而今年瑞士再度蟬聯人類自由指數最高國家，其後依序分別為紐西蘭、丹麥、愛爾蘭，愛沙尼亞與瑞典並列第5名，第7至第10則為冰島、盧森堡、芬蘭與挪威。另外，台灣排第12名為亞洲最高，日本則是第16，韓國第28，中國位居第149，在165個司法管轄區內最低為敘利亞。

區域方面，自由度最高的是加拿大與美國所在的北美、西歐與大洋洲，中東與北非、撒哈拉以南的非洲與南亞，自由度最低。

人類自由指數從2000年起開始制定，這次採用12大領域、86項指標，評估領域包括法治、保障與安全、移動、宗教、集會結社與公民自由、言論與資訊、人際關係、政府規模、法律制度與財產權、健全貨幣、國際從事貿易自由度與規定。這次台灣以總分8.56排名第12，個人自由度8.98獲第12名，經濟自由7.79拿下第11名。

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