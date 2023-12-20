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批州法院阻川普參選 「川黑」說話了：應由選民決定

前紐澤西州州長克里斯蒂（右）強調，決定川普（左）是否應該當總統的是選民，而不是一群法官。（美聯社檔案照）

前紐澤西州州長克里斯蒂（右）強調，決定川普（左）是否應該當總統的是選民，而不是一群法官。（美聯社檔案照）

2023/12/20 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科羅拉多州最高法院動用憲法第14條修正案，禁止川普擔任總統選舉人。共和黨內堅定反川的前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）19日批評這項裁定，強調「決定川普是否應該當總統的應該是選民，而不是一群法官。」

克里斯蒂目前正與川普角逐黨內總統候選人提名，他在一場競選造勢活動中說，他認為這個國家的選民應該阻止川普當總統，但不應由法院出手。

克里斯蒂補充說，如果法院不讓川普參加投票，這對美國來說不會是「好事」。他認為，只有川普在法庭上由陪審團判定有罪時，他的權利才該被剝奪。

「我認為發生這種情況，對國家不利。」克里斯蒂說，川普必須確實有煽動叛亂，成為叛亂的一分子，才能被排除在外，而目前沒有對他進行過這方面的審判。

克里斯蒂表示，他希望這表明他並不「討厭」這位前總統。

克里斯蒂向來抨擊川普不遺餘力，9月底他將矛頭指向未參加共和黨總統初選第二場辯論的川普，逕引川普的名字「唐諾」（Donald）與迪士尼卡通角色唐老鴨相同，而為川普取綽號，川普當時開砲反擊說，取這種綽號的人不應該參選。

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