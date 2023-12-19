美對烏軍援恐告停？ 路透：川普若回鍋白宮將重塑外交政策

黨內民調支持率高達61％，川普陣營樂估，明年3月就能取得提名。（路透檔案照）

2023/12/19 22:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普力拚重返總統大位，近來在共和黨初選民調如日中天，預計最快可望明年3月中就能確保獲得黨內提名。不過，據外媒分析，川普若順利重返白宮，將大舉任用死忠派，採行更孤立主義的政策，影響對中貿易、烏克蘭戰爭等政策，大幅改變美國的外交立場。

美國共和黨總統初選打得如火如荼，根據《路透》上週公佈的最新的共和黨初選民調，川普支持度遙遙領先，高達61%的共和黨支持者表示，本次初選要把票投給川普。川普陣營樂觀表示，就民調來看，川普已經勝券在握，有望在明年3月19日前正式取得共和黨提名出戰2024，再次上演「拜登vs.川普」的對決局面。

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《路透》18日刊登一篇調查報導，蒐集將近20名外交人員和川普政府前幕僚的分析指出。川普若重新入主白宮，勢必會任命對他更忠誠的官員主掌五角大廈、國務院和中情局等職位。

報導中指出，川普在2017至2021年任內，自己任用的高官，時常對他想要做的事使出使出拖字訣、置之不理，或「慢慢勸到他乾脆放棄」，例如，前國防部長艾斯培（Mark Esper）在回憶錄中，就道出兩度反對川普打算用飛彈轟炸墨西哥毒梟。

文中分析，川普已不再是政治素人，難以選出自己人擔任政府要職。再加上曾經經歷過多名官員與他理念相左而不願落實他要求的政策，讓川普決定把忠誠度作為他選才的優先考量。也因此，川普如果再回白宮，一定會大舉任用死忠派，尤其國防、外交和情報單位，才能快速、有效執行外交優先事項。

報導引述川普幕僚說法，削減對歐洲的軍事援助、縮小與中國的經濟關係，是川普的「必行」政策。

川普任內最後一位白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，川普後來終於體會出「人事即政策」的道理，尤其執政初期，「很多人都在遂行自己的政策，不是總統的政策。」他說，川普重返白宮後，會立刻雇用更多忠誠支持者，可讓他的外交政策更有效率且快速地執行。

現仍是川普顧問的歐布萊恩說，歐洲的北約盟國不把國防預算提高至國內生產總值（GDP）的2%以上的話，川普一定會對它們祭出貿易關稅。

正在積極爭取共和黨提名的川普目前鮮少明顯提及外交政策，僅明確表示他若上台，會在24小時內結束俄烏戰爭。至於對中政策和台灣問題，川普也僅輕描淡寫的說，若他是美國總統，中國國家主席習近平不可能會出兵攻打台灣。

曾在阿富汗服役過的退役中央情報局（CIA）官員馬爾羅伊（Michael Mulroy），川普回任的話，可能會任用「認同孤立主義的外交政策」，並且「不可能和他作對」的人，即重點在於「美國優先」，全球化次之，和「絕對忠誠」。

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