    獨家》柯建銘、蔡其昌競選總召 「她」也報名民進黨團三長

    2026/01/31 00:23 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團三長改選30日截止登記，黨團幹事長尚無人參選，書記長僅現任副幹事長范雲登記。

    立法院民進黨團三長改選30日截止登記，黨團幹事長尚無人參選，書記長僅現任副幹事長范雲登記。

    立法院新會期即將展開，民進黨團三長改選昨天（30日）截止登記。據本報掌握，民進黨團總召柯建銘尋求連任，曾任立法院副院長的立委蔡其昌也報名挑戰總召一職，對決態勢備受關注；黨團幹事長尚無人參選，書記長僅現任副幹事長范雲登記。

    去年兩波大罷免後，民進黨內曾湧現究責聲浪，醞釀連署全面改選黨團幹部，尤以黨團總召一職最受矚目。本屆民進黨團面臨朝小野大困境，議事攻防張力倍增，連帶影響黨團成員接任幹部的意願，因此，幹事長與書記長人選多由總召（柯建銘）徵詢。

    立法院第十一屆第五會期將於2月1日登場，民進黨團上週發函給黨團成員，登記參選截止時間為1月30日下午5點。根據黨團組織規程規定，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者為當然候選人；幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立委達2屆以上者得為候選人。

    黨團幹事長懸缺 書記長由范雲登記

    柯建銘率先登記參選新會期總召，蔡其昌於29日遞件角逐，兩人昨天步入黨團大會前相互摟腰致意。此外，幹事長人選目前仍懸缺，范雲則爭取擔任書記長；事實上，范雲曾一度登記第四會期書記長，後因故撤回。

    民進黨團幹事長鍾佳濱受訪說，民進黨團改組為傳統與慣例，總召是1年1期，幹事長和書記長則是1會期1期，當黨團三長產生後，再分別產生2位副幹事長、副書記長。鍾不諱言，黨團工作相當吃重，應由成員輪流付出，他未來將支持新任黨團七長，共同實現民進黨團在立法院的自主運作、為台灣人民福祉立法。

    對於總召之爭，黨團人士說明，民進黨團將於三長登記截止後協調；若協調不成，可能於2月24日開議前的黨團大會舉行投票。

    蔡其昌參選民進黨團總召。（記者陳逸寬攝）

    柯建銘尋求連任民進黨團總召。（記者塗建榮攝）

    立委范雲登記參選書記長。（記者塗建榮攝）

    民進黨團幹事長鍾佳濱（前）、副幹事長范雲（左）30日在立院議場奮戰。（記者塗建榮攝）

