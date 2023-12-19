為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

北韓證實發射「火星-18型」洲際彈道飛彈 示警美勿做錯誤決定

北韓官媒今證實，北韓軍隊18日進行使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈發射訓練。（法新社）

北韓官媒今證實，北韓軍隊18日進行使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈發射訓練。（法新社）

2023/12/19 10:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓17日晚間和18日上午分別發射1枚短程彈道飛彈，引外界質疑是疑似洲際彈道飛彈（ICBM），對此，北韓官媒今證實，北韓軍隊18日進行使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈發射訓練，北韓領導人金正恩對這次發射飛彈訓練相當滿意，他表示這次飛彈發射訓練讓美方了解，當華盛頓做出錯誤決定時北韓將準備採取何種行動、何種選擇。

據《韓聯社》報導，北韓官媒《朝中社》今發布聲明證實，昨進行使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈（ICBM）發射訓練；此外，北韓領導人金正恩赴現場觀摩並強調，這次飛彈發射訓練讓美方認識，當華盛頓做出錯誤決定時北韓將準備採取何種行動、何種選擇。

聲明指出，「火星-18」型洲際彈道飛彈最大射高6518.2公里，在飛行1002.3公里後準確落在朝鮮半島東部公海的目標水域，全程花費73分35秒。金正恩對發射訓練結果非常滿意，他稱，美國帝國主義和其追隨勢力的惡意對抗野心不會自動減弱，北韓絕不會讓敵人動搖朝鮮半島地區和平安全基礎的魯莽軍事威脅坐視不管，金正恩當日還提出幾項加速鞏固發展核子戰略武力的重大任務。

報導提及，這是北韓今年第3次試射使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈，前2次分別在4月、7月。北韓今年7月發布聲明提及使用「試射」這項表述，而此次使用「發射訓練」一詞，有部分觀點推測，「火星-18型」洲際飛彈實戰部署在即。

北韓領導人金正恩對這次發射飛彈訓練相當滿意。（法新社）

北韓領導人金正恩對這次發射飛彈訓練相當滿意。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北韓射洲際彈道飛彈 射程涵蓋全美
2023/12/19 05:30

北韓射洲際彈道飛彈 射程涵蓋全美
金正恩訪俄之際北韓射彈 專家：凸顯北韓軍事應對有把握
2023/09/13 15:55

金正恩訪俄之際北韓射彈 專家：凸顯北韓軍事應對有把握

賴清德出席重症年會 允諾打造健康台灣
金正恩訪俄之際 北韓發射彈道飛彈挑釁
2023/09/13 11:27

金正恩訪俄之際 北韓發射彈道飛彈挑釁
稱國際邁入新冷戰 金正恩：要成倍增加核彈持有量
2023/01/01 11:13

稱國際邁入新冷戰 金正恩：要成倍增加核彈持有量

最適居首選 這3要素不可少
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播