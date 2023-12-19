北韓證實發射「火星-18型」洲際彈道飛彈 示警美勿做錯誤決定

北韓官媒今證實，北韓軍隊18日進行使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈發射訓練。（法新社）

2023/12/19 10:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓17日晚間和18日上午分別發射1枚短程彈道飛彈，引外界質疑是疑似洲際彈道飛彈（ICBM），對此，北韓官媒今證實，北韓軍隊18日進行使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈發射訓練，北韓領導人金正恩對這次發射飛彈訓練相當滿意，他表示這次飛彈發射訓練讓美方了解，當華盛頓做出錯誤決定時北韓將準備採取何種行動、何種選擇。

據《韓聯社》報導，北韓官媒《朝中社》今發布聲明證實，昨進行使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈（ICBM）發射訓練；此外，北韓領導人金正恩赴現場觀摩並強調，這次飛彈發射訓練讓美方認識，當華盛頓做出錯誤決定時北韓將準備採取何種行動、何種選擇。

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聲明指出，「火星-18」型洲際彈道飛彈最大射高6518.2公里，在飛行1002.3公里後準確落在朝鮮半島東部公海的目標水域，全程花費73分35秒。金正恩對發射訓練結果非常滿意，他稱，美國帝國主義和其追隨勢力的惡意對抗野心不會自動減弱，北韓絕不會讓敵人動搖朝鮮半島地區和平安全基礎的魯莽軍事威脅坐視不管，金正恩當日還提出幾項加速鞏固發展核子戰略武力的重大任務。

報導提及，這是北韓今年第3次試射使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈，前2次分別在4月、7月。北韓今年7月發布聲明提及使用「試射」這項表述，而此次使用「發射訓練」一詞，有部分觀點推測，「火星-18型」洲際飛彈實戰部署在即。

北韓領導人金正恩對這次發射飛彈訓練相當滿意。（法新社）

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