稱國際邁入新冷戰 金正恩：要成倍增加核彈持有量

北韓領導人金正恩（見圖）在去年底召開的勞動黨全體會議上稱，要大量生產戰術核武器，讓核彈持有量呈幾何級數增長，同時也要加快研發新型洲際飛彈，爭取在最短時間內發射第一顆軍用偵察衛星。（美聯社）

2023/01/01 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕北韓頻繁試射飛彈引發周邊國家不滿，韓媒消息指出，北韓領導人金正恩在去年底召開的勞動黨全體會議上稱，要大量生產戰術核武器，讓核彈持有量呈幾何級數增長，同時也要加快研發新型洲際飛彈，爭取在最短時間內發射第一顆軍用偵察衛星。

《韓聯社》引述《朝中社》消息指出，金正恩在去年底召開的勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議上闡明2023年核武及國防發展的戰略變革，他表示南韓「傀儡」已成為北韓毋庸置疑的敵人，並以當前的情況凸顯大量生產戰術核武器的重要性和必要性，要求成倍增加核彈持有量。他也強調加強核力量建設的重要性，並稱核力量首要任務雖是遏制戰爭危機和維護和平穩定，但若是遏制戰爭衝突失敗，將堅決執行第二使命，並指第二使命明顯不是防禦，而是其他任務。

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金正恩也提出，為維護國家的絕對尊嚴、自主權和生存權，要研發具有快速核反擊能力的另一個洲際彈道飛彈系統。分析認為，這可能是要研發固體燃料洲際彈道飛彈。

金正恩也說，美國及其他敵對勢力正史無前例地策動孤立、扼殺北韓的活動，他強調北韓要具備能夠徹底捍衛國家主權、安全和根本利益的壓倒性軍事力量，並稱國際關係版圖已轉為「新冷戰」格局，為了提高國家地位、維護國家主權、發展利益以及地區和平與安全，勞動黨和政府要堅持「強對強、正面交鋒」的對敵原則。

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