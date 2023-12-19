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軍購防空系統抗俄！摩爾多瓦總理：中立無法保護我們

摩爾多瓦總理雷奇安18日表示，該國急需升級防空系統，因應可能發生的軍事威脅。（歐新社資料照）

摩爾多瓦總理雷奇安18日表示，該國急需升級防空系統，因應可能發生的軍事威脅。（歐新社資料照）

2023/12/19 11:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕摩爾多瓦總理雷奇安（Dorin Recean）18日表示，該國急需升級防空系統，因應鄰國烏克蘭遭俄羅斯入侵後，可能發生的任何軍事威脅。

據路透報導，摩爾多瓦議會15日批准了1項新的安全戰略方針，將俄羅斯視為該國最大安全威脅。3天後雷奇安接受電視台採訪，提出摩爾多瓦對防空系統的迫切需求。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）今年10月曾表示，俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）曾企圖煽動政變將其推翻，並抨擊俄國干預該國選舉，破壞摩爾多瓦穩定。

歐盟上週同意與摩爾多瓦、烏克蘭展開入盟談判。與烏克蘭不同的是，摩爾多瓦憲法強調中立地位，且迄今並未尋求加入北大西洋公約組織（NATO）。

雷奇安18日表示，摩爾多瓦有意在歐盟、北約的協助下，購置現代化防空系統，以保衛機場和主要基礎設施。雷奇安說：「如果克里姆林宮決定攻擊我們，我們該怎麼辦？中立不會保護摩爾多瓦。」

雷奇安分析，國家必須確保安全，促使公民和企業擁有安全的投資環境，否則人們將帶著資本離開，「這就是摩爾多瓦目前正在發生的情況」。

雷奇安重申了新安全戰略的主要論點，直指俄羅斯是該國面臨的最大威脅。摩爾多瓦是歐洲較為貧窮的國家之一，目前僅擁有蘇聯時期遺留的老舊防空系統。

俄羅斯本月宣布，全面停止進口摩爾多瓦的農產品；俄國總統普廷（Vladimir Putin）18日更簽署1項法令，簡化了摩爾多瓦人申請成為俄國公民的程序。對此雷奇安怒批，「這是為烏克蘭戰爭招募砲灰」。

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