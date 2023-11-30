烏情報首長妻中毒住院 指控俄暗殺

烏克蘭指控俄羅斯對烏國國防部情報總局局長布達諾夫（右）的妻子瑪麗安娜（左）下毒，懷疑這是針對烏克蘭領導階層核心的暗殺企圖。（路透檔案照）

2023/11/30 05:30

〔編譯張沛元、陳成良／綜合報導〕烏克蘭廿八日指控，據信俄羅斯對烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）之妻瑪麗安娜．布達諾娃（Marianna Budanova）下毒，是明顯針對烏國領導階層核心的暗殺企圖。倘若屬實，顯示莫斯科當局已加強對烏國領導高層的暗殺。

烏國媒體Babel報導，瑪麗安娜是基輔市長克里契科顧問，已因健康長期惡化而住院治療。瑪麗安娜體內被發現有大量「不會在日常生活或軍事事務上使用」的重金屬，「或許顯示是一場蓄意下毒企圖」。

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GUR發言人尤索夫稍後表示，調查人員的「主要假設」是此事為俄國主導，但由於無法接近布達諾夫本人，因此鎖定瑪麗安娜。這次行動使用劇毒物質汞與砷，基輔當局已就這起「謀殺未遂案」展開調查。瑪麗安娜正在接受治療，另有數名GUR雇員也因疑似中毒而接受治療。

儘管俄國否認，但莫斯科經常透過下毒來對付政敵異己，包括在二○○四年以戴奧辛毒害親西方的烏克蘭總統候選人尤申科，並導致他毀容。一八年，俄羅斯前雙面諜斯克里帕爾與女兒尤莉雅在英國遭神經毒劑殺害。二○年，現入獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦尼搭機時昏迷，稍後證實是遭神經毒劑「諾維喬克」攻擊。

明年美大選落幕前 普廷不會結束戰爭

俄羅斯廿八日至廿九日仍持續以無人機和巡弋飛彈攻擊烏克蘭，美國國務院高層官員表示，在二○二四年十一月美國總統大選結果確定之前，俄羅斯總統普廷不會考慮結束戰爭。路透指出，美國政府擔心，如果前總統川普贏得明年大選，可能顛覆西方陣營對基輔的支持。

在布魯塞爾舉行的北約組織（NATO）外交部長會議上，各國外長一致認為，烏俄不太可能在明年內達成和平協議。在此情況下，各國在會中均表達持續力挺烏克蘭。

土耳其將批准瑞典加入北約

另一方面，瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）廿九日表示，土耳其外長費丹已告知，將在數週內展開批准斯德哥爾摩加入北約的程序，「他預計瑞典的北約議定書將在幾週內獲得批准」。

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